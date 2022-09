Guida definitiva a Big Eyes Coin

Sfruttando la tecnologia crittografica, le criptovalute possono funzionare come un efficiente mezzo di transazione e un sistema di contabilità online. La maggior parte delle criptovalute richiede l'estrazione mineraria per ottenerle, ma a causa delle ripercussioni ambientali dell'estrazione, le nuove monete cercano di fornire un ecosistema globale sicuro. In altre parole, le criptovalute sono un tipo di valuta crittografata digitalmente. Ciò è dovuto in parte al fatto che si tratta di una moneta digitale basata sui nodi. Si tratta di un sistema di pagamento sicuro costruito con algoritmi top-secret.

La maggior parte di queste nuove valute viene utilizzata per finanziare iniziative come il Metaverse, l'agricoltura virtuale e la conservazione dell'ecosistema al fine di salvaguardare l'ambiente da problemi significativi.

L'anno sta volando velocemente e nel mondo delle criptovalute questo potrebbe essere un aspetto positivo, visti gli alti e bassi che il mercato ha subito. C'è molto da imparare, soprattutto da quando siamo entrati nel mercato orso. C'è ancora speranza per un rimbalzo rispettabile, se non eccezionale, dalle difficoltà di quest'anno nel primo trimestre del 2023.

Nel mercato orso rimangono diverse possibilità. Tuttavia, quando emerge una nuova possibilità, è necessario assicurarsi che valga la pena acquistare. Non è il momento di aspettare, è il momento di agire e il modo migliore per iniziare è quello di guardare a Big Eyes Coin (BIG).

Rendimenti 100X e prevendita da capogiro

Cosa pensano i fan della criptovaluta di una moneta che ha la capacità di portare ai consumatori un profitto 100 volte superiore e altri vantaggi allettanti? Occhi belli? No! Gli utenti non dovrebbero limitarsi a guardare con stupore questo adorabile gattino. Approfittate di questa adorabile, soffice e tenera moneta finché siete in tempo. Lasciatele il tempo necessario per scaldare i cuori degli appassionati di criptovalute, mentre vi sedete e la guardate compiere adorabili e meravigliose imprese. Gli utenti di Big Eyes Coin (BIG) potranno vedere il loro denaro raddoppiare di un milione di volte una volta che la carineria di far parte della rete Big Eyes Coin (BIG) sarà scaricata in tutta la sua gloria al termine della prevendita. Non c'è nulla di difficile. Per partecipare, gli utenti interessati devono solo partecipare alla prevendita.

Che cos'è Big Eyes Coin (BIG)?

Big Eyes Coin (BIG) non è solo visivamente attraente. Offre un potenziale di reddito adorabile, vantaggi carini e mezzi estremamente carini per scoraggiare l'estrazione mineraria e preservare l'ecologia mondiale. Big Eyes Coin (BIG) è una nuova moneta meme che ha debuttato il 19 agosto, a differenza di Dogecoin (DOGE), che ha debuttato anni fa. Dato che il settore degli animali carini è un mercato da miliardi di dollari, Huge Eyes si è discostata dalla tendenza di marchiare le monete meme con i cani per incidere il suo nome sugli occhi grandi e carini dei suoi gatti.

In un periodo di tempo relativamente breve, Big Eyes Coin (BIG) può dare ai suoi utenti un profitto 100 volte superiore a quello di Dogecoin (DOGE). Questo è il risultato del fatto che Big Eyes Coin (BIG) si concentra esclusivamente sull'entusiasmo supportato dai fatti. Si tratta di un token decentralizzato e comunitario a tutti gli effetti, con il duplice obiettivo di salvare la vita marina dipendente dall'ecosistema e di scoraggiare l'estrazione mineraria, creando una ricchezza basata sull'ecosistema della Finanza Decentrata (DeFi) che potrebbe valere 100 milioni di dollari.

La rete di Big Eyes Coin (BIG) creerà in futuro un ecosistema blockchain auto-propagante con il supporto degli NFT (Non-Fungible Token), che ridefiniranno l'ippica blockchain. Gli NFT possono consentire una crescita massiccia aprendo la porta a eventi e materiali che possono migliorare la blockchain. Inoltre, consente agli utenti di votare se bruciare o meno i ricavi degli eventi NFT. Di conseguenza, gli utenti partecipano al processo decisionale che migliorerà la rete Big Eyes Coin (BIG).

Big Eyes Coin e Big NFT

Big Eyes Coin (BIG) può offrire ai suoi clienti l'opportunità di possedere NFT nei primi dieci progetti del mercato. Ciò è dovuto al desiderio di Big Eyes di ottenere una NFT Collection tra i primi dieci progetti. Di conseguenza, i titolari di questi NFT possono partecipare a eventi come la Big Eyes Sushi Crew. Si tratta di un club riservato esclusivamente ai possessori di NFT.

Big Eyes Coin (BIG) è una mascotte oltre a essere una moneta che ha raccolto milioni in pochi giorni. Il merchandising e i fumetti di Big Eyes Coin (BIG) sono pronti ad arrivare sul mercato molto presto.

Un sovraccarico di carineria per Big Eyes Coin (BIG)

Il Dogecoin (DOGE) è soggetto all'imposta sulle plusvalenze e anche all'imposta sul reddito. Big Eyes Coin (BIG), invece, offre ai consumatori la possibilità di usufruire di offerte senza tasse e senza spese. Mentre Dogecoin (DOGE) è nata come altcoin ma è cresciuta fino a diventare una criptovaluta di rilievo, Big Eyes Coin (BIG) si è preoccupata fin dall'inizio di salvare i mari dal cambiamento climatico e ha impegnato il 5% del suo token in Ocean Charity per la conservazione della vita e degli ecosistemi marini.

Oltre a guadagnare profitti, gli utenti contribuiscono a salvare l'ambiente donando la loro quota; dopo tutto, anche Dogecoin (DOGE) incoraggia gli utenti a fare del bene ogni giorno. Inoltre, Big Eyes Coin (BIG) compensa costantemente la sua comunità di utenti con gettoni give-in, premi e NFT. Big Eyes Coin (BIG) dà valore alla comunità. Questa dedizione alla comunità è la forza trainante del suo ambiente eccezionale, che pone gli utenti al centro del suo progetto in crescita. Big Eyes Coin (BIG) è costruita sulla base di un'evidenza e crescerà in modo trasparente e monitorato dalla prevendita alla popolarità mondiale.

La cutenomica di Big Eyes Coin (BIG)?

Ci sono 200.000.000.000 di token Big Eyes Coin (BIG) in circolazione, ma il 90% sarà disponibile per la prevendita al momento del lancio. Il token Big Eyes Coin (BIG) può offrire ai suoi utenti un'opportunità di No Buy Tax, No Sell Tax.

Il 70% di questi token sarà disponibile per l'acquisto attraverso una prevendita pubblica, mentre il restante 20% sarà riservato agli scambi. Il 5% sarà destinato al budget di marketing. Un altro 5% sarà chiaramente destinato a scopi di beneficenza. I NFT saranno tassati al 10%. Il venditore iniziale riceverà il 4% dei proventi, mentre i detentori riceveranno il 5%. L'1% sarà devoluto in beneficenza.

Nessuna tassa di acquisto, nessuna commissione di vendita: La politica "no tax, no fees" è stata implementata per proteggere il denaro degli utenti mentre sono dentro o fuori dall'ecosistema. Ciò implica che gli utenti non devono pagare tasse quando vendono o acquistano token. Inoltre, con il token Big Eyes Coin (BIG), gli utenti possono beneficiare di una struttura fiscale dinamica che include i costi del portafoglio di marketing, le commissioni per le funzioni di autocombustione e le commissioni di acquisto del fornitore di liquidità (LP). Tutto questo per garantire che gli investitori siano al primo posto nella lista delle priorità. Big Eyes Coin (BIG) ritiene che le iniziative siano più significative e utili della tassa che potrebbe applicare ai fondi dei suoi utenti.

L'era dei cani è finita. Dogecoin (DOGE) è stata a lungo considerata la Maestà Reale delle valute meme. Fin qui tutto bene; la sua bellezza e il suo splendore sono ineguagliabili. Nonostante il mercato ribassista, rimane una delle 15 criptovalute più importanti al mondo grazie al numero dei suoi fedeli possessori. Il potere, d'altra parte, si sta spostando.

Big Eyes Coin (BIG) inizia il regno dei gattini che sprizzano fascino da tutti i pori. Big Eyes Coin (BIG) presenta un ecosistema distinto, per non parlare delle opportunità di acquisto esentasse, della comunità prioritaria, della raccolta NFT, delle donazioni di beneficenza e dei premi in gettoni. Cos'altro devono sapere i consumatori prima di capire che Big Eyes Coin (BIG) è stata creata appositamente per loro?