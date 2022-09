La prevendita di Big Eyes vede un enorme interesse da parte degli acquirenti: può raggiungere il successo di Polygon e Theta Network nel lungo periodo?

Le criptovalute sono considerate strumenti di investimento interessanti da clienti istituzionali e retail. In passato, questi asset digitali sono riusciti a fornire rendimenti superiori all'inflazione. Molti investitori hanno ottenuto rendimenti enormi, che hanno permesso loro di andare in pensione prima. Tuttavia, la selezione dei token per un investimento a lungo termine non è un compito facile. Richiede di esaminare la road map di un progetto, di conoscere il suo team e di confrontarlo con i suoi rivali.

Tutto questo richiede molto tempo. Dato che oggi ci sono così tanti token di criptovaluta sul mercato, l'esercizio è molto difficile, soprattutto per un comune investitore al dettaglio. Per facilitare il processo di avvio del vostro viaggio come appassionati di criptovalute, questo articolo vi illustrerà tre criptovalute che potrebbero potenzialmente fornire guadagni notevoli in futuro. Big Eyes (BIG) , Polygon (MATIC) e Theta Network (THETA) hanno presentato molte caratteristiche interessanti e hanno visto una ripresa di interesse da parte degli acquirenti.

Il gettone Big Eyes viene messo in vendita attraverso una prevendita a cui si può accedere cliccando qui . Il BIG Token si rivolge al settore della DeFi e potrebbe potenzialmente assistere a un enorme rally una volta quotato sulle borse tradizionali. Sarà quotato su UniSwap non appena il periodo di prevendita sarà terminato. Il prezzo attuale durante il periodo di prevendita è molto interessante e gli acquirenti otterranno 10000 gettoni Big Eyes per 1 USDT. Potrebbe presto superare i guadagni registrati in passato da Polygon e Theta Network se l'enorme interesse degli acquirenti nella fase di prevendita continuerà anche in futuro. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni su questi tre token. Se vi state chiedendo come acquistare criptovalute, questo articolo vi spiegherà anche l'intero processo, che vi aiuterà a semplificarlo.

Big Eyes è destinata a cambiare in meglio il settore della DeFi

Big Eyes è una nuova criptovaluta attualmente in fase di prevendita. Utilizzerà una criptovaluta nativa nota come BIG Token. Il team di Big Eyes ha grandi progetti che prevedono uno sforzo di marketing guidato dalla comunità che ha portato a un enorme interesse per questa moneta fin dalla fase di prevendita.

L'industria finanziaria tradizionale presenta molte carenze, tra cui un meccanismo di onboarding macchinoso e requisiti normativi severi. Sebbene siano disponibili molti protocolli di finanza decentralizzata (DeFi), molti di essi hanno sofferto di eventi "rug pull", forte centralizzazione individuale e commissioni elevate. Il token Big Eyes consentirà l'accesso alla DeFi agli investitori comuni.

Il Big Eyes Token è stato commercializzato come una criptovaluta meme sostenuta da grandi utility. Le criptovalute meme hanno suscitato molto interesse in passato e molti token meme, come Dogecoin e Shiba Inu, hanno registrato rendimenti giganteschi. Il BIG Token potrebbe anche beneficiare di una comunità che potrebbe contribuire a rendere popolare questa moneta nel lungo termine. I gatti sono molto attivi, giocosi, difficili da uccidere e socievoli. Questi sono i pilastri fondanti di questo gettone meme che garantirà una partecipazione attiva da parte della sua comunità.

Il Gettone BIG avrà una fornitura fissa di 200.000.000.000 di gettoni. Non ci sono tasse di acquisto o di vendita, il che significa che si ottengono maggiori profitti quando si decide di commerciare con il BIG Token. Tutti i profitti sono veramente vostri. Il 70% dei token sarà venduto tramite una prevendita pubblica e il 20% sarà riservato agli scambi. Il 5% sarà utilizzato per le attività di marketing, dove anche la comunità giocherà un ruolo importante. Il restante 5% dei fondi sarà destinato a un'iniziativa di beneficenza.

L'ecosistema BIG si concentrerà anche sulle NFT e ha in programma di entrare nella top ten dei progetti NFT a lungo termine. Le NFT comporteranno una tassa del 10%, di cui il 4% sarà restituito al venditore originale e il 5% sarà destinato ai possessori di BIG Token. Il restante 1% sarà devoluto in beneficenza.

Per garantire che non si verifichi un evento di "rug pull", il 90% dei token sarà disponibile al momento del lancio, e il team prevede anche di effettuare controlli per garantire trasparenza e responsabilità.

Come acquistare il BIG Token?

Se siete interessati al BIG Token, cliccate qui per partecipare alla prevendita . Installate il portafoglio Metamask, che vi consentirà di memorizzare i gettoni Ethereum o USDT che possono essere utilizzati per acquistare il BIG Token. Potete anche utilizzare qualsiasi altro portafoglio raccomandato da Wallet Connect (il team consiglia di utilizzare il Trust Wallet).

Cliccate quindi sull'opzione "Connect Wallet" e convertite i vostri gettoni ETH o USDT in BIG Token. Per le app mobili, utilizzate invece l'opzione "Connect Wallet".

Se desiderate pagare con carta, visitate il sito MoonPay e procuratevi Ethereum. Supporta le transazioni con carta. Potete anche utilizzare ETH o USDT se avete queste criptovalute nel vostro portafoglio. Altrimenti, acquistate prima attraverso il sito MoonPay. Per effettuare l'acquisto è necessario un minimo di 15 USDT. Ecco fatto! Ora siete gli orgogliosi proprietari del BIG Token, che può essere rivendicato una volta conclusa la fase di prevendita.

Il fondatore di Polygon raccoglie 50 milioni di dollari per lo spazio Web3

Polygon è alimentato dal token MATIC, una criptovaluta che ha registrato un enorme aumento di prezzo in passato. Si tratta di una delle più popolari soluzioni di scaling di livello 2 per la rete Ethereum. Polygon è facile da distribuire tramite un SDK (kit di sviluppo software) e gli sviluppatori preferiscono la rete MATIC per la sua facilità d'uso e le sue tariffe più basse. Uno sviluppatore può continuare a costruire su Ethereum sfruttando le numerose catene laterali della rete Polygon. MATIC viene utilizzato per pagare le transazioni all'interno della rete e può anche essere puntato.

Ogni catena laterale della rete Polygon può elaborare 65.536 transazioni per blocco. Il team di MATIC sta anche lavorando per garantire l'interoperabilità in futuro che consentirà la comunicazione con altre reti. Il progetto Polygon è stato fondato da Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal e Anurag Arjun. Il token MATIC potrebbe potenzialmente fornire enormi rendimenti in futuro, man mano che la rete Polygon si espanderà e includerà il supporto per l'interoperabilità e le caratteristiche di alta sicurezza.

Secondo quanto riportato , il fondatore di Polygon, Sandeep Nailwal, è riuscito a raccogliere 50 milioni di dollari per promuovere progetti nello spazio Web3. La nuova impresa si chiamerà Symbolic Capital e funzionerà come fondo di venture capital per lo spazio Web3. Il fondo dovrebbe allinearsi con gli sforzi di Polygon per promuovere il settore Web3. Ha già effettuato 15 investimenti, tra cui lo studio di giochi Web3 BlinkMoon, il metaverso Planet Mojo basato su Polygon e una piattaforma di esports, Community Gaming. Uno dei principali piani di Symbolic Capital prevede la promozione degli sviluppatori attraverso Github e l'offerta di un'opportunità ai piccoli operatori.

Theta Network pianifica una campagna di utilità NFT con Samsung

Theta Network è un portale di distribuzione di video online alimentato da una criptovaluta nativa chiamata THETA Token. Theta Network è stato fondato da Mitch Liu, cofondatore di Gameview Studios, e da Jieyi Long. Theta ha grandi progetti per diventare la piattaforma di distribuzione di media e video preferita in futuro. Il team comprende molte persone esperte che hanno lavorato in precedenza per aziende come Netflix, Amazon, Samsung, Vimeo e Salesforce. La rete THETA mira a rimuovere le barriere della censura negli imperi mediatici altamente centralizzati. Inoltre, prevede di utilizzare la tecnologia blockchain per fornire un'infrastruttura all'avanguardia per la distribuzione di video, in modo che gli utenti possano accedere ai contenuti desiderati in qualsiasi momento.

Gli utenti hanno accesso a video migliori e i creatori di contenuti possono facilmente monetizzare senza pagare tariffe elevate per l'inserimento nei canali dei media tradizionali. Theta Network ha un altro token, noto come Theta Fuel, che premia gli spettatori. Theta Network ha anche dei piani che includono spazio di cloud computing e dApp in futuro. Il gettone THETA ha una dotazione fissa di 1 miliardo di gettoni e per ogni gettone THETA vengono forniti 4 gettoni Theta Fuel.

Secondo quanto riportato , Theta Network ha collaborato con aziende della Corea del Sud per promuovere una campagna di utilità NFT. Nel febbraio 2022, Theta Network ha rilasciato NFT commemorativi agli acquirenti dei modelli di punta Samsung Galaxy, la serie S22 e il tablet S8. Attualmente sono circa 100.000 i titolari di questi NFT. I titolari di NFT possono facilmente installare un'applicazione di autenticazione NFT sui loro telefoni per verificare i loro NFT in vari negozi al dettaglio offline. Gli utenti riceveranno vari buoni regalo per questa attività che dimostrerà l'utilità degli NFT come strumento di verifica e identificazione.

Mentre Polygon e Theta Network hanno grandi utilità, il token Big Eyes ha grandi progetti per conquistare il settore DeFi. Con i suoi NFT unici, fornirà molti incentivi ai detentori a lungo termine. Come moneta meme, guadagnerà anche popolarità grazie alla sua comunità. La prevendita ha già generato molto scalpore nel criptoverso e gli acquirenti stanno accumulando enormi volumi di questo Token in arrivo. Non perdete l'occasione di partecipare alla prevendita, perché il BIG Token è disponibile a prezzi molto interessanti.