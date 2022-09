To Be Resine, azienda specializzata nella fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti in resina e microcemento con sede a Manta in Strada Statale 94

RICERCA dipendente addetto alle pose per ampliamento del proprio organico.

L’azienda opera nelle seguenti aree: Piemonte, Liguria e Francia. Si richiede, pertanto, la disponibilità per eventuali trasferte.

Per candidarsi inviare una mail con il proprio CV al seguente indirizzo: info@toberesine.it