Stai cercando la migliore criptovaluta da detenere nel 2022? Scoprite perché la Big Eyes Coin potrebbe essere altrettanto valida di Avalanche o Flow

Un altro fattore che ha giocato a loro favore è il modo in cui hanno sfruttato la tecnologia blockchain per aprire la strada a prodotti innovativi come le meme coins, criptovalute ispirate ai meme dei social media. La loro popolarità sui social media ne determina il valore. Allo stesso tempo, le meme coins di nuova generazione consentono agli utenti di fare molto di più che investire e stanno cambiando il modo in cui gli investitori interagiscono con la finanza decentralizzata grazie a misure come la partecipazione incentivata.

Se siete nuovi al concetto di criptovalute e siete confusi sulle vostre scelte, una strategia ideale sarebbe quella di ricercare alcuni dei nomi più importanti come Big Eyes Coin (BIG), Avalanche (AVAX) e Flow (FLOW). Una volta soddisfatti di ciò che sapete, potrete prendere una decisione più informata. Ecco un'occhiata ad alcune delle loro caratteristiche principali.

Moneta Big Eyes: una moneta meme con una cultura di partecipazione incentivata

Big Eyes Coin è una nuova moneta meme in fase di lancio per catalizzare lo spazio DeFi, consentendo a un numero sempre maggiore di investitori di passare a soluzioni basate sulla blockchain per investire e generare ricchezza. A tal fine, la piattaforma di Big Eyes Coin è stata costruita come un sistema auto-propagante in cui ogni elemento genera reddito e prospera. La piattaforma dispone di un token nativo, BIG, che può essere utilizzato per la puntata, lo scambio di token e l'ottenimento di ricompense, oltre che per altri scopi transazionali. Il token è dotato di una funzione di autocombustione che ne mantiene scarsa l'offerta e quindi stabile il valore del token.

La piattaforma è gestita da un team di professionisti che lavorano sodo e che vantano una vasta esperienza nel settore della DeFi. Al timone del team c'è Top Cat o PawZilla, un professionista ambizioso con una spiccata attitudine alla perfezione. Tech Cat o CatNipper si occupa del settore tecnologico. I due Op Cat - TenPaws e CatSuit - si occupano delle operazioni quotidiane della piattaforma. Per tutto ciò che riguarda il BIG Token, il team consulta l'Hype Cat o Hypurrr. Nel frattempo, il Law Cat o CatsEyes è la persona a cui rivolgersi per qualsiasi questione legale o problema relativo alla piattaforma. Il team lavora in modo coeso per fornire agli utenti la migliore esperienza e garantire che la piattaforma abbia un impatto.

La fornitura totale del token è limitata a 200.000.000.000 di unità ed è disponibile in prevendita. La piattaforma ha deciso di dedicare il 90% dei token alla prevendita - il 70% attraverso la prevendita pubblica e il 20% attraverso gli scambi. Il restante 10% dei token sarà diviso equamente tra le donazioni di beneficenza e le attività di marketing di Big Eyes Coin. Acquistare questi token è estremamente semplice; gli acquirenti possono anche utilizzare le loro carte di credito o di debito per acquistarli. L'unica cosa è che dovranno prima acquistare i gettoni ETH e usarli per comprare il gettone nativo della piattaforma. Allo stesso tempo, dovranno acquistare almeno 15 dollari di token ETH, in modo da poter acquistare il quantitativo minimo di BIG Token consentito dalla piattaforma. In alternativa, gli utenti possono utilizzare i gettoni ETH e USDT per acquistare questi gettoni.

Nella prima fase, gli utenti devono scaricare MetaMask o qualsiasi altro portafoglio digitale compatibile con WalletConnect, uno strumento per collegare telefoni cellulari e dApp. MetaMask è consigliato per chi usa i computer fissi e Trust Wallet per chi usa i telefoni cellulari. Successivamente, dovranno selezionare l'opzione di pagamento preferita e pagare. I token acquistati saranno resi disponibili una volta terminata la prevendita sulla pagina delle richieste.

Parliamo del meccanismo dei token non fungibili (NFT) della piattaforma. A quanto pare, gli utenti possono aspettarsi un robusto mercato di scambio che offre loro ampie opportunità di guadagno. La piattaforma organizzerà eventi NFT nel corso dell'anno e i profitti ottenuti da questi eventi saranno messi ai voti per decidere se i token dovranno essere bruciati. Questa caratteristica renderà l'offerta del token scarsa e minimizzerà le fluttuazioni di prezzo. Inoltre, spingerà la serie NFT scambiata sul suo marketplace verso la Top 10. Dato che la piattaforma ha una politica di partecipazione incentivata, ricompenserà gli utenti con token NFT e BIG.

Gli utenti devono sapere che la piattaforma applicherà una tassa del 10% su tutte le transazioni NFT. I proventi dell'imposta saranno divisi tra i detentori di token (5%), i venditori originali di NFT (4%) e le donazioni di beneficenza di Big Eyes Coin (1%). Gli utenti possono tenere traccia di tutte le donazioni di beneficenza effettuate dalla piattaforma attraverso il suo portafoglio di beneficenza, a cui possono accedere tutti i membri della comunità.

Un analista di criptovalute prevede un "serio" rally dei prezzi per Avalanche

Avalanche è una piattaforma di contratti intelligenti programmabili per la creazione di dApp scalabili e ad alte prestazioni. Ha un token nativo chiamato AVAX e può essere utilizzato per molteplici scopi transazionali, come il picchettaggio, lo scambio di token e la votazione sulla piattaforma. L'alta velocità, il vantaggio in termini di costi e le caratteristiche di nicchia ne fanno una soluzione ideale per la creazione di applicazioni e sistemi decentralizzati. La piattaforma conduce uno speciale programma basato su incentivi per stimolare l'adozione delle sue sottoreti di soluzioni scalabili e invita gli sviluppatori a liberare la loro creatività sfruttando la potenza dello strumento. Queste funzionalità possono consentire agli sviluppatori di lanciare blockchain personalizzate e compatibili con Ethereum con un hardware minimo. Inoltre, possono essere sistemi blockchain pubblici o privati. Essendo interoperabili, le macchine virtuali costruite su Avalanche possono lanciare una serie di funzionalità specifiche per le applicazioni.

Recentemente, l'analista di criptovalute Michaël van de Poppe ha previsto che le altcoin come Avalanche potrebbero essere in procinto di una correzione dei prezzi e persino di un rally dei prezzi se recuperano la loro media mobile. In un post su Twitter, Poppe ha affermato che il prezzo di Avalanche e di diverse altcoin è sceso al di sotto della sua media mobile a 50 giorni. Ha affermato che se Avalanche recuperasse la differenza, potrebbe innescare un "serio" rally dei prezzi di AVAX.

Flow farà parte del token bridge di Metapier

Flow è una piattaforma nata dall'idea del team che ha lanciato Cryptokitties e offre agli sviluppatori una serie di strumenti Web 3.0 per costruire soluzioni decentralizzate e dApp altamente scalabili. Ha lanciato anche un token nativo. Il token FLOW può essere utilizzato per qualsiasi obbligo transazionale, come lo staking e il token swapping sulla piattaforma. Costruita sul protocollo di consenso proof-of-stake, Flow presenta un'architettura multi-nodo. È anche una piattaforma ecologica. Flow ha coinvolto Deloitte Canada per misurare il consumo di energia della sua rete e i risultati sono stati sorprendenti. Secondo i risultati della società di consulenza, se si conia un NFT su Flow, è necessaria meno energia di quella consumata per caricare un post su Instagram.

Recentemente, Flow ha annunciato la collaborazione con Metapier e Celer Network , le due piattaforme blockchain partner. Nell'ambito del progetto, gli utenti potranno effettuare il bridge di WBTC, USDC e WETH da Ethereum a Flow. Il ponte di token consentirà loro di commerciare facilmente sulla nuovissima piattaforma di scambio di criptovalute di Metapier Flow.

Il mondo della DeFi è un labirinto che riserva molte sorprese a ogni nuova svolta. Sostenute dai progressi della tecnologia blockchain, le criptovalute stanno portando le soluzioni DeFi a un maggior numero di persone, ma molto deve ancora essere fatto. Gli asset digitali come Big Eyes Coin, Avalanche e Flow possono contribuire a colmare questo divario nell'accesso alle soluzioni DeFi grazie alle loro caratteristiche di nicchia. Prendiamo l'esempio di Big Eyes Coin. Ha un sistema back-end all'avanguardia e risorse come spiegazioni e tutorial approfonditi per educare un maggior numero di persone sul potenziale della blockchain e della DeFi.