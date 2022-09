Un nuovo modo di scambiare criptovalute con BNB, Polygon e Big Eyes Coin

Bitcoin (BTC) ha ispirato lo sviluppo di molte altre monete cripto, con lo scopo primario di migliorare l'idea di base di Bitcoin. Poco dopo è stato lanciato Ethereum, con la sua tecnologia di smart contract basata su EVM. I contratti intelligenti hanno cambiato le carte in tavola nel settore delle criptovalute, in quanto hanno permesso lo sviluppo di strumenti e applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi), oltre a elaborare le transazioni in modo più sicuro.

Per ridurre l'offerta di token, Binance ha implementato programmi di riacquisto trimestrali: ogni 3 mesi, il 20% dei profitti di Binance è stato destinato all'acquisto di BNB dagli utenti. Queste monete saranno poi bruciate per ridurre l'offerta in circolazione e stimolare la domanda, in modo da influenzare positivamente il valore di mercato della moneta. Questo programma è destinato a continuare ogni trimestre fino a quando l'offerta totale della moneta sarà dimezzata a 100 milioni di monete.

Anche molti mercati accettano Binance Coin in cambio di beni e servizi. La moneta di Binance (BNB) aveva inizialmente una disponibilità totale di 200 milioni. La metà di questi è stata venduta a circa 15 centesimi durante l'evento di offerta iniziale di monete (ICO), generando circa 15 milioni di dollari di entrate per il progetto. Il 40% dei gettoni è andato al team fondatore, con un 20% maturato ogni anno.

Il token nativo della Binance Smart Chain è la Binance Coin (BNB). Questa moneta ha un'utilità significativa all'interno dell'ecosistema, in quanto garantisce agli utenti l'accesso a servizi e funzionalità come il trading, lo staking, ecc. Le commissioni all'interno della piattaforma di Binance sono fortemente sovvenzionate quando si paga con monete BNB.

La Binance Smart Chain (BSC) è migliorata notevolmente sulla base del throughput di Ethereum. In primo luogo, ha adottato un modulo di consenso chiamato Delegated Proof-of-Stake (dPoS). In questo sistema, i primi 21 utenti con il maggior numero di monete BNB puntate hanno ottenuto i privilegi di validatore. Gli altri utenti avevano la possibilità di delegare il proprio privilegio di validatore a uno qualsiasi dei 21 utenti principali.

Non è possibile parlare di BNB senza prima parlare di Binance, la piattaforma che lo ospita. Binance è una delle più grandi e importanti piattaforme di scambio di criptovalute al mondo, che possiede una rete blockchain integrata. Questa rete blockchain, la catena di Binance, è stata inizialmente sviluppata senza contratti intelligenti per soddisfare l'ecosistema di Binance.

Il problema di Ethereum era il suo ritardo in termini di throughput, con una potenza di elaborazione di 30 transazioni al secondo, per cui era necessario trovare nuove soluzioni a questi problemi. Tra i numerosi progetti di rilievo che hanno cercato di risolvere questi problemi, spiccano BNB, Polygon (MATIC) e Big Eyes Coin (BIG) .

Polygon (MATIC): la soluzione di scalabilità Layer-2

Ethereum ha colpito il mercato con importanti progressi nella tecnologia delle criptovalute, in particolare con la funzionalità dei contratti intelligenti e la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp). Tuttavia, Ethereum ha subito alcuni inconvenienti, soprattutto per quanto riguarda il throughput, i costi e la facilità d'uso. La rete Ethereum aveva improvvisamente bisogno di una soluzione di scalabilità e nel 2017 quattro sviluppatori indiani hanno fatto un passo avanti con Polygon (MATIC).

Sebbene inizialmente si chiamasse Matic, questa nuova soluzione di scaling di livello 2 ora si chiama Polygon (MATIC) e funziona sfruttando la tecnologia e la sicurezza di Ethereum, risolvendo al contempo problemi come il basso throughput e gli alti costi delle transazioni.

Polygon (MATIC) mira ad aumentare l'uso di strumenti e applicazioni DeFi e a collegare le reti blockchain. La piattaforma vanta oltre 3.000 applicazioni decentralizzate (dApp) e altri progetti sono destinati a unirsi alla piattaforma.

L'ecosistema Polygon (MATIC)

Polygon offre un'alternativa economica alla rete di Ethereum. È una catena secondaria di Ethereum che intende risolvere i problemi di scalabilità di Ethereum. La blockchain è guidata dalla Ethereum Virtual Machine (EVM), che è essenzialmente un codice che guida Ethereum e aggiunge funzionalità di smart contract.

Polygon (MATIC) adotta il modulo Proof-of-Stake (PoS) come meccanismo di consenso. Questo migliora notevolmente il throughput della rete, che può elaborare circa 64.000 transazioni al secondo.

Polygon (MATIC) offre strumenti semplici e flessibili per lo sviluppo di applicazioni e servizi DeFi ed è una delle blockchain DeFi leader a livello mondiale.

Tokenomics

MATIC è il token di utilità nativo che alimenta la rete Polygon Blockchain. Ha una disponibilità totale di 10 miliardi di token, di cui circa 6,8 miliardi attualmente in circolazione.

Nel lungo periodo, l'offerta totale di token si ridurrà perché le commissioni di transazione saranno bruciate. Quando tutti i token saranno in circolazione, ci si è chiesti come sarebbero stati incentivati gli staker. È in atto un piano per distribuire le commissioni di priorità delle transazioni tra gli staker, con la speranza che questi incentivi li facciano rimanere dei validatori dell'ecosistema.

Big Eyes Coin (BIG): la nuova divertente moneta Meme

Big Eyes Coin (BIG) promette un nuovo modo divertente, innovativo e redditizio di scambiare criptovalute. Si tratta di una blockchain open source autogestita che intende proteggere la comunità e l'interesse degli utenti mettendo al sicuro i loro beni digitali e partecipando alla crescita della comunità.

La Big Eyes Coin (BIG) è una moneta meme guidata dalla comunità con un buon caso d'uso. È anche impegnata nella sostenibilità e nella protezione dell'ambiente. Il team di Big Eyes è molto impegnato a salvare gli oceani. Questo perché gli oceani sono una grande fonte di cibo per l'umanità. Inoltre, le attività umane come le trivellazioni petrolifere, la pesca eccessiva, il bracconaggio e l'inquinamento hanno minacciato di indebolire gli ecosistemi marini e i fragili habitat acquatici. Il team si impegna a preservare la vita marina.

Caratteristiche principali del progetto Big Eyes

Big Eyes Coin (BIG) incarna i valori e le caratteristiche di un gatto. Agilità di fronte alle turbolenze del mercato, grazia e stile per mostrare quanto sia cool il progetto, nove vite per trasmettere la longevità del progetto, e grooming per rappresentare la dedizione del progetto al costante auto-miglioramento.

Con la forte concorrenza nel settore delle monete meme, Big Eyes Coin (BIG) ha incarnato caratteristiche che migliorano la facilità d'uso, la scalabilità, la velocità e l'efficacia dei costi. Il progetto offre anche ottime funzionalità di finanza decentralizzata (DeFi) come Big Eyes Swap, uno sportello unico per il trading di criptovalute. Big Eyes Swap intende scalare rapidamente le classifiche per diventare una piattaforma di scambio di criptovalute leader del settore, consentendo agli utenti di effettuare scambi esenti da tasse e imposte, senza rischi e senza problemi.

Big Eyes Coin (BIG) presenta anche la collezione di token non fungibili (NFT) di Big Eyes. Ciò permetterà di integrare il progetto nella popolarissima comunità NFT, offrendo agli utenti un'ulteriore opportunità e un flusso alternativo di reddito passivo attraverso asset digitali negoziabili e di valore.

Tokenomics della moneta Big Eyes

I token BIG sono il token nativo del progetto Big Eyes Coin. Questi token hanno un uso primario di utilità e valore nell'ecosistema, fornendo agli utenti l'accesso a nuove e rivoluzionarie funzionalità e soluzioni della DeFi.

I token BIG sono emessi come ricompensa per gli stalker e i fornitori di liquidità. I token possono anche essere utilizzati per pagare le commissioni di transazione all'interno dell'ecosistema. Con una fornitura totale di 200 miliardi di token, il 90% dei token sarà disponibile al momento del lancio; il 70% sarà destinato all'evento pubblico di prevendita, mentre il 20% sarà dedicato alle piattaforme di scambio. Il restante 10% dell'offerta totale verrebbe suddiviso in due parti, con il 5% dei token accuratamente distribuito tra i programmi di marketing e di beneficenza.

Il progetto Big Eyes Coin (BIG) presenta un'incredibile tabella di marcia di attività ed eventi orientati al valore che sono sicuri di guidare l'adozione e incoraggiare il sostegno della comunità. Inserzioni su DEX, eventi esclusivi NFT, distribuzione e vendita di Merch, ponti Blockchain, Big Eyes Swap, Big Eyes NFT, eventi della comunità, campagne mediatiche, eventi di beneficenza e programmi di influencer sono alcune delle numerose attività previste dalla roadmap del progetto.

Come acquistare la Moneta dei Grandi Occhi (BIG)

L'acquisto dei token di Big Eyes Coin (BIG) è stato reso semplice dal sito web di Big Eyes Coin (BIG), completamente interattivo e facile da usare. I nuovi utenti devono solo seguire questi semplici passi:

Andare sul sito web e registrarsi per l'acquisto. Fornire le proprie informazioni personali negli appositi spazi. Leggere e accettare i termini e le condizioni di Big Eyes. Cliccate su Invia e attendete il lancio del token.

Con molti progetti di criptovaluta in circolazione, è bello vedere che ce ne sono alcuni come Big Eyes Coin (BIG) che si impegnano a risolvere problemi reali all'interno della comunità crittografica rimanendo fedeli ai propri utenti. Big Eyes Coin è una moneta da tenere d'occhio nelle classifiche delle criptovalute.