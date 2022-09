Volete guadagnare 100 volte dal mercato della DeFi? Prova Big Eyes Coin, Ripple e Unus Sed Leo

È sufficiente trovare monete ad alto potenziale su cui investire. Molte criptovalute hanno grandi possibilità di crescita e in particolare Unus Sed Leo (UNUS), Ripple (XRP) e Big Eyes Coin (BIG) sono le monete da tenere d'occhio per i guadagni potenzialmente elevati.

Il sorprendente effetto di Ripple (XRP)

Essendo una criptovaluta e una rete di regolamento digitale per operazioni monetarie, Ripple (XRP) è una piattaforma multiuso. Chris Larsen e Jed McCaleb, cofondatori della piattaforma, l'hanno resa disponibile per la prima volta nel 2012. Con diverse analogie con il sistema SWIFT, che funge da rete per i trasferimenti internazionali di denaro e di titoli ed è ampiamente utilizzato dalle banche e dagli intermediari finanziari che commerciano tra le varie valute, Ripple opera principalmente come rete di scambio di attività di regolamento dei pagamenti e di rimesse.

XRP, il token di criptovaluta nativo della rete Ripple, è stato rilasciato lo stesso anno del lancio della rete. Il token è stato creato per fungere da intermediario per le transazioni che coinvolgono due valute o reti diverse. Nel settembre 2013, Ripple Labs ha sostituito OpenCoin. Sulla rete Ripple, una transazione costa solo 0,00001 XRP o circa un centesimo al cambio attuale. Le conferme delle transazioni avvengono abbastanza rapidamente. Spesso richiede quattro o cinque secondi, rispetto ai giorni che le banche potrebbero impiegare per completare un bonifico bancario o ai momenti o addirittura alle ore necessarie per convalidare le transazioni Bitcoin.

Unus Sed Leo (LEO): la criptovaluta da tenere d'occhio

Il termine Unus Sed Leo sta per "uno ma un leone". Essendo stata introdotta sulle blockchain di Ethereum ed EOS, offre ai possessori di token e agli investitori più vantaggi di quanto si potesse prevedere.

Il progetto di criptovaluta più recente di iFinex, la società madre della borsa delle criptovalute Bitfinex, è Unus Sed Led (LEO), che è stato introdotto tramite un'offerta iniziale di scambio (IEO) nel maggio 2019. Dopo che le autorità statunitensi hanno sequestrato il contante detenuto da Crypto Capital, il precedente processore di pagamenti di Bitfinex, è stata introdotta la moneta.

Leo è un token di utilità a doppia catena che esiste sulle blockchain di Ethereum e EOS. Non è stata la prima criptovaluta decentralizzata a essere introdotta durante la burrascosa storia di iFinex. LEO è una delle uniche criptovalute con una durata limitata incorporata nei suoi protocolli, che è solo una delle molte caratteristiche distintive del progetto.

Per ogni 10.000 USDT di token UNUS SED LEO detenuti nel bilancio del trader durante il mese precedente, i titolari di token ottengono uno sconto dello 0,05%. Ogni giorno del mese viene preso in considerazione per calcolare i risultati. La riduzione massima è del 5%.

Che cos'è la Moneta Big Eyes (BIG)?

Dal momento che sarà lanciata a breve, The Big Eyes Coin (BIG) intende utilizzare diverse strategie per aumentare la sua popolarità e la sua adozione. La prima strategia consiste nell'acquisire clienti esercitando influenza sui social media. Il suo primo successo dipenderà dal grado di utilizzo della piattaforma in questa fase iniziale.

Iniziative che potrebbero portare benefici al settore. Gli utenti possono guadagnare denaro attraverso queste iniziative e ottenere l'ingresso ai prossimi eventi di Big Eyes. A questo segue la promozione di un elenco dei 10 principali token non fungibili (NFT) basati sulla comunità. Questi NFT svolgeranno un ruolo significativo sulla piattaforma e aumenteranno la consapevolezza. Il sito lancerà un club chiamato Big Eyes Sushi. Gli utenti dovranno acquistare un gettone non fungibile dalla piattaforma per potervi accedere.

Big Eyes Coin (BIG) genererà denaro per l'ultima fase attraverso la creazione e la vendita di beni tangibili e digitali. I programmi di criptovaluta e di beneficenza oceanica della piattaforma saranno ampliati con il denaro generato.

La piattaforma è desiderosa di beneficiare sia i suoi utenti che la comunità in generale. Esisterà un Visible Charity Wallet con il 5% dei token con l'unico obiettivo di preservare i mari.