In visita a Cuneo delegazioni Rotary da Stati Uniti e Francia

Martedì 6 settembre arriveranno nel capoluogo provinciale tre illustri personalità rotariane. Si tratta di Carmen Cuneo, past gouvernor del distretto Rotary di Houston in Texas, Bart Clearly del Rotary Club della Carolina e infine Jean-Marie Poinsard, del Rotary Club di Melun, nei pressi di Parigi oltre che membro onorario del RC di Barcelonnette.



La delegazione, ospite del Rotary Club di Cuneo, sarà ricevuta in Comune, nella sala Giunta, dalla sindaca Patrizia Manassero, alle ore 15.30 per un saluto di benvenuto insieme alla delegazione del Rotary ospitante capitanata dalla presidente, Patricia Indemini accompagnata dal segretario del Club Salvatore Linguanti, da Manuela Vico, past president, da Ines Noto, presidente della Commissione Comunicazione multimediale, e infine da Serena Garelli, presente nella sua duplice veste di consigliera comunale e membro attivo del Rotary Club cuneese.



Legami storici legano i due Club, quello di Cuneo e di Barcelonnette, da più di vent’anni impegnati in azioni di formazione e diffusione delle reciproche lingue, oltre che di promozione del rispettivo patrimonio culturale e di attività di supporto a realtà in difficoltà nell’est europeo.



Infatti, nella stessa serata, poco prima della cena ufficiale con tutti i soci all’Hotel La Ruota, nell’ambito delle azioni di sostegno all’Ucraina, sarà effettuata una video conferenza col presidente del Rotary Club di Kiev e una delegata alle azioni di aiuto all’Ucraina negli Stati Uniti.



In conclusione dell’incontro in Comune, la sindaca, Patrizia Manassero consegnerà un guidoncino alla delegazione franco-americana per far conoscere la nostra città oltre oceano affidando quest’azione proprio alla past Gouvernor in virtù del cognome che la lega a Cuneo.