Mondovì, sui lavori al Borgheletto i dubbi del centrodestra: "Ci saranno agevolazioni per i commercianti? Si interverrà per il pozzo in vicolo del Teatro?"

La prima interrogazione riguarda i lavori al comparto del Borgheletto, nel centro storico di Breo: con il progetto approvato nel 2015, all’epoca della Giunta Viglione, si è arrivati all’avvio dei lavori nei giorni scorsi, e si chiede di sapere al proposito i dettagli sullo sviluppo dei cantieri, che sicuramente porteranno disagi agli utenti, ai fruitori del centro storico, ma soprattutto agli esercenti e ai residenti.

In particolare si chiedono risposte in merito: alle tempistiche stimata per la durata complessiva del cantiere; quali campagne informative siano previste, da parte dell’Amministrazione comunale, in riferimento ai lavori di riqualificazione, a beneficio di residenti, esercenti, cittadini e siano in qualche modo previste agevolazioni (in termini di pagamento delle imposte comunali) per le attività economiche a cui verranno inevitabilmente arrecati disagi nel corso dello svolgimento dei lavori. Infine, se i lavori comprendano anche interventi su vicolo del Teatro, dove sono presenti l’unico pozzo ancora esistente in città ed una pala religiosa di notevole interesse storico, elementi di possibile attrattività turistica.