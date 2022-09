È iniziata la festa di San Chiaffredo, santo patrono di Saluzzo

La Festa di San Chiaffredo è il via del calendario del Settembre saluzzese. Si inizia infatti con la festa del santo patrono d Saluzzo e della Diocesi, per avviare un programma che snoda fino all’autunno con oltre 80 appuntamenti diversi.

Tra i tradizionali la Mostra della Meccanica Agricola, storico appuntamento alla 75° edizione (da 14 anni mostra nazionale) che si apre sabato per una 3 giorni di meccanica specializzata per l’agricoltura, lavorazione del legno, coltivazioni di montagna, zootecnia d'eccellenza.

Lunedì 5 settembre, l'immancabile fiera di San Chiaffredo, tutto il giorno nelle vie del centro e al Foro Boario. Gran finale con l’atteso ritorno dei fuochi d’artificio, dopo due anni di assenza causa Covid. Lo spettacolo pirotecnico è in programma martedì 6 alle 21.15 presso il Foro Boario, organizzato come sempre da Comune e Fondazione Bertoni.

Si continua con le serate di musica e ballo legate alla Festa patronale e con il luna park in piazza Cavour e XX Settembre.

Dopo l’esibizione di ieri giovedì 1 settembre sul rialzo di piazza Garibaldi con Marianna Lanteri, il programma propone stasera, venerdì 2 settembre, una serata di ballo e performance di Tango Argentno, a cura di Tango Indipendente asd, dal titolo Milonga "La Griselda". Ingresso gratuito.

Sempre stasera nell’antico refettorio, Chiesa di San Giovanni, via San Giovanni 1 Rosanna Rolton- Arpa solista & Carmen Bernal Lopez - Arpa Solista, vincitrice Aeda. Ingresso libero su prenotazione 0175 47031.

Il programma fino al 10 settembre

Dal 3 al 5 settembre Foro Boario, Via Don Giacomo Soleri 75^ Mostra Nazionale della Meccanica Agricola 49^ Mostra Regionale della Razza Frisona

Sabato 3 settembre - ore 21 Zona pedonale e vie del centro cittadino

TERZA FESTA DELLE CORALI - CANTA SAN CIAFRE’ La città si anima di musica popolare e allegria portata da diversi cori che, tra le vie di Saluzzo, saranno i portabandiera, attraverso il canto, dei valori della tradizione e dell’amicizia In scena: Voci di montagna, Cantori del re, San Benigno, I ritrovati, Allegri sognatori,Ijamis del cher, I giuvu d'na volta e j'amis d'la scuella, I sociu d'la bira, Ij amis d'la canson, I castellani, Mare' tera

Sabato 3 settembre - ore 21.30

Sala Verdi, Scuola APM, via Dell’Annunziata 1\B

CONCERT - Arpa a Pedali solista e cat.D

Ingresso libero su prenotazione 0175 47031

Domenica 4 settembre - ore10.00/13.00 - 14.00/19.00

Casa Cavassa, via San Giovanni 5

MUSAKIDS - MISTERO AL MUSEO

Grande gioco investigativo per famiglie: sotterfugi, pettegolezzi e invidie rischiano di mettere a repentaglio il buon nome della famiglia Cavassa. Una vendetta senza precedenti sta per compiersi… non c’è tempo da perdere: la congiura ai danni del Vicario generale dev’essere sventata! Attività rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni.

Costo: 3 euro a partecipante. Biglietto ridotto per gli accompagnatori.

Domenica 4 settembre - ore 18

La Castiglia, Piazza Castello

VISITA GUIDATA E DEGUSTAZIONE DI VINI IN CASTIGLIA

Visita guidata tematica per riscoprire l’antico paesaggio agrario, collinare e urbano del saluzzese, che si completa con un percorso guidato di degustazione di vini autoctoni di produttori locali. La serata continua all’interno del Ristorante La Castiglia per scoprire, attraverso le note di degustazione del sommelier, curiosità del territorio di provenienza e gli abbinamenti in cucina.

Costo: 10 euro comprensivo di visita guidata e 1 calice di degustazione con focaccia e grissini. Possibilità di degustare fino a 4 qualità di vini al costo extra di 3 euro a calice.

Domenica 4 settembre - dalle 20.30

Il quartiere, ex Caserma Mario Musso, Piazza Montebello 1

MARCO MARZI E MARCO SCARICA

Aperitivo in musica per proseguire con la musica di Radio Number One

Ingresso gratuito

Lunedì 5 settembre Fiera di San Chiaffredo tutto il centro nel centro cittadino

Lunedì 5 settembre - ore 21

Rialzo piazza Garibaldi

ORCHESTRA AURELIO SEIMANDI

Ingresso gratuito

Martedì 6 settembre - ore 21

Foro Boario, via Don Soleri

FUOCHI PIROTECNICI di Ettore Ghibaudo

Mercoledì 7 settembre - ore 21

Villa Belvedere già Radicati, via San Bernardino 17

PROIEZIONI E DIBATTITI CULTURALI SUL TEMA DELL’INTEGRAZIONE

A cura dell’Associazione La Mosca sul Muro

Mercoledì 7 settembre - ore 21

Il quartiere, ex Caserma Mario Musso, Piazza Montebello 1

MAX GAZZÈ

Ingresso in prevendita € 23

Prevendita online su www.ticketone.it e presso i rivenditore autorizzati Ticketone

Giovedì 8 settembre - ore 19

Zona pedonale e vie del centro cittadino

SPORT IN PIAZZA

Venerdì 9 settembre - ore 16

Tastè Bistrot, via Salita al Castello 26

SWAP PARTY KIDS EDITION

In collaborazione con l’associazione Dimensione Arcana, serata dedicata ai giochi da tavolo per grandi e piccini

Ingresso libero

Venerdì 9 settembre - ore 20

Tastè Bistrot, via Salita al Castello 26

SWAP PARTY KIDS EDITION

In vista dell’inizio delle scuole, giornata dedicata allo scambio di vestiti per i più piccoli

Ingresso libero

Venerdì 9 settembre - ore 21

Villa Belvedere già Radicati, via San Bernardino 17

“STORIE DEL SIGNOR G” con Luca Occelli e Franco Olivero

Canzoni e monologhi di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

Ingresso Libero

Sabato 10 settembre - ore 20

Tastè Bistrot, via Salita al Castello 26

ANTONIO E GIANNI Live Music

La musica del duo Antonio e Gianni vi allieterà dalle 20.00 in avanti

Ingresso libero