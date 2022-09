Tarantasca, con la tangoterapia iniziano le attività del nuovo centro Parkinson

Dopo l’inaugurazione a Tarantasca, nei locali della ex Allione, della sede di Parkimaca e del nuovo centro medico per il Parkinson, riprende domani, sabato 3 settembre, l’attività dell’associazione nata per aiutare i malati neurologici e i loro familiari.

Si parte con la tango terapia, cavallo di battaglia del sodalizio, considerata una terapia di sollievo oltre a essere un momento di ritrovo, rilassamento, musica ballo per un po’ di festa insieme. Dalle 15.30 nella nuova sede in piazza Marconi 7.

Dall'autunno sono in programma corsi di ginnastica dolce, Tai Chi - annunciano da Parkimaca - attività molto utili per l'equilibrio e sedute di fisioterapia a piccoli gruppi, fondamentale per i parkinsoniani.

Riprende anche AMA Parkinson (incontri di auto mutuo aiuto) in collaborazione col Consorzio socio assistenziale di Cuneo, condotto dallo psicologo psicoterapeuta Piumetti. Gli incontri si terranno dal mese di settembre, il secondo martedì del mese dalle ore 16, sempre a Tarantasca.

Per informazioni 351 7078703.

Il centro medico e la sede associativa costituiscono un polo neurologico per far convivere terapie e strategie per la cura del Parkison e di altre malattie neurologiche.

"Attività come la tangoterapia e l’attività fisica e motoria indirizzata in modo preciso, sono particolarmente utili per il controllo motorio dei malati neurologi", ha sottolineato il professor Alessandro Mauro, ordinario di Neurologia, direttore del Dipartimento di Neuroscienze all’Università degli Studi di Torino, sostenitore dell’associazione, intervenuto al momento inaugurale.

La sede tarantaschese di Parkimaca sarà stazione di una piattaforma realizzata dal gruppo di ricerca che fa capo al professor Mauro, per consentire l’utilizzo di esercizi guidati e studiati ad hoc sia nel centro che a casa, attraverso la rete telematica.

“E’ importante che la gente sappia che vicino a Cuneo è stato istituito un centro la cui finalità è la cura della malattia a 360 gradi, sia dal punto di vista medico che psico sociale", sottolinea il presidente di Parkimaca Rabbia.

Nel centro, che per il momento non è convenzionato con l’Asl, lavorano una decina di specialisti medici, fisioterapisti, psicologi, gruppi di mutuo aiuto.

Tra le priorità anche quella di sostenere e aiutare i cargiver. Sul sito https://www.parkimaca.com/home/ tutte le info per familiari e i malati.