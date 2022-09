Ciclismo: Racconigi Cycling Team al via nel Trofeo Poliartigiana - Giro della Lunigiana

Il primo impegno agonistico del mese di settembre attende le talentuose portacolori del Racconigi Cycling Team, che nella mattinata di sabato daranno battaglia nell'inedita edizione del “Trofeo Poliartigiana - Giro della Lunigiana”, gara riservata alla categoria junior organizzata sulle strade tra Liguria e Toscana.

La maglia della formazione di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo sarà difesa dall'under primo anno Matilde Beltrami e dalle junior Benedetta Brafa, medaglia di bronzo al “Gran Premio Valle del Ticino” di Galliate e grande protagonista nella prova tricolore, Irene Cagnazzo, quinta classificata al “Campionato Italiano Donne Junior 2022” di Cherasco, Matilde Ceriello, Camilla Marzanati, due volte campionessa italiana su Pista e reduce dal “Campionato del Mondo Donne Junior su Pista” disputato a Tel Aviv (Israele), ed Elisa Roccato. 71,400 i chilometri totali che le atlete in gara dovranno affrontare, spalmati tra le località di Arcola (SP) e di Fivizzano (MS).

Il ritrovo è fissato per tutti presso lo stabilimento dell'azienda Poliartigiana S.R.L. di Arcola, in via XXIX Novembre, mentre il traguardo finale è collocato in via Roma a Fivizzano. Il gruppo toccherà anche le località di: Bottagna, Piano di Valeriano, Piano Battolla, Boschetto, Ceparana, Albiano Magra, Ponte di Caprigliola, Aulla, Pallerone, Sericciolo, Ponte di Soliera e Moncigoli. La competizione prenderà il via alle ore 9:50.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO POLIARTIGIANA - GIRO DELLA LUNIGIANA” ARCOLA-FIVIZZANO

- Matilde Beltrami (Under I° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior II° Anno, 2 Novembre 2004)

- Irene Cagnazzo (Junior I° Anno, 5 Luglio 2005)

- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

- Elisa Roccato (Junior I° Anno, 2 Marzo 2005)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo