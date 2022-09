Handbike: conto alla rovescia per il Trofeo Città di Fossano - 16° Memorial Serena

Il conto alla rovescia è ormai iniziato, atleti da tutta Italia stanno ormai preparando le valigie per partire direzione paese dei Principi Acaja, dove domenica 11 settembre, proprio prima dell’inizio delle scuole, si disputerà il Trofeo Città di Fossano - 16° Memorial Serena.

Organizzato come consuetudine dalla Polisportiva P.A.S.S.O di Cuneo, alle ore 10,30 prenderà il via questo classico appuntamento per gli atleti con le loro inseparabili hanbike; la partenza è fissata nella centralissima Via Roma, dove si disputeranno 9 giri da 4 km ciascuno, per un tracciato cittadino molto tecnico.

“La nostra gara è una delle poche in Italia che offre agli atleti la possibilità di gareggiare su di un tracciato cittadino contraddistinto dalla difficile discesa di Via Marconi, per poi passare alla temibile salita del Salice; siamo davvero felici di riuscire ogni anno a organizzare questo evento che valorizza lo sport inclusivo.”, afferma il Coordinatore P.A.S.S.O Remo Merlo.

Questi atleti “speciali” hanno bisogno di tanto supporto e quindi l’appuntamento non può che essere per domenica 11 settembre a Fossano, per fare un gran tifo e sorridere, contagiati dall’entusiasmo che si vedrà in gara.