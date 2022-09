Anche a Palermo la commemorazione del generale saluzzese Carlo Alberto dalla Chiesa [FOTO E VIDEO]

Ricorre oggi, 3 settembre, il 40° anniversario della morte del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, nato a Saluzzo e assassinato in un agguato mafioso in via Carini, a Palermo, con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

A Palermo è stato deposto un cuscino di fiori davanti al busto a lui dedicato all'interno della caserma che porta il suo nome e che è sede del Comando legione carabinieri Sicilia.

Poi un momento commemorativo nel luogo della strage, in via Isidoro Carini, e la messa in Cattedrale officiata dall'arcivescovo Corrado Lorefice.

Molte le celebrazioni in tutta Italia.

A Saluzzo si terrà una cerimonia nel palazzo municipale di via Macallè oggi alle 17.

Il programma prevede alle 17,30 la deposizione della corona d’alloro alla lapide posta in alto nello scalone del municipio, col saluto del sindaco Mauro Calderoni e l’intervento di autorità civili e militari.

Un'altra cerimonia in memoria dell’alto ufficiale dell’Arma è quella in programma alle ore 17.30 di venerdì 2 settembre a Bra, presso la scuola media di via Edoardo Brizio, a lui intitolata. Il Generale verrà ricordato con un momento organizzato da Comune e Istituto Comprensivo Bra2 con la partecipazione dell’Amministrazione comunale e dei Carabinieri della locale Compagnia e di quella albese.

Per il 40° anniversario della morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha realizzato un video e una locandina celebrativa riportante l’effige e una celebre frase del Generale: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”.