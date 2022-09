Ballo, che passione! Dal divertimento all'agonismo: all'Imperial Dance Academy di Cuneo si può (VIDEO)

Il ballo è una passione che non tramonta mai. L’unica “malattia” piacevole che ti può colpire in ogni momento della vita: c’è chi si sente ballerino nel sangue fin da bambino, altri invece si appassionano nel corso degli anni, magari anche durante la cosiddette “terza età”. Il ballo non ha tempo.

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non si è sentito porgere la domanda: “Ma tu sai ballare?”. Non è cosa scontata saper ballare: un conto è muoversi, gesticolare, un altro saper davvero andare a passo di danza.

L’importante, però, è divertirsi ed è quello che fanno i tanti appassionati che si rivolgono ad una scuola di ballo.

Noi siamo stati in una tra le più prestigiose e frequentate di Cuneo, la Imperial Dance Academy di via della Motorizzazione 52B, a Madonna dell’Olmo, che da anni è diventata la prima community di ballo della città.

“Da noi si impara a ballare con scopo sociale e ricreativo – racconta il presidente della scuola, Eros Ghio -, e quando cresce l’interesse si può passare al successivo livello. I nostri insegnanti preparano tabelle individuali per ogni iscritto, che a questo punto affronta una preparazione atletica ed allenamenti mirati in grado di portarlo all’agonismo”.

Sono ormai numerosi i ballerini di Imperial Dance Academy che stanno assurgendo ai vertici delle competizioni olimpiche di ballo: “I nostri atleti inizialmente partecipano a gare regionali, ma abbiamo dei ballerini che disputano anche manifestazioni nazionali ed internazionali – continua il presidente – . Quest’anno abbiamo fatto segnare un record con 99 medaglie vinte, tra le quali spiccano il secondo posto al Campionato Italiano di Rimini di Luca Demaria e Marie Desogus nella Bachata ed il terzo posto di Elissa Arzani nel Latin Style”.

Altre curiosità e consigli su come avvicinarvi alla Imperial Dance Academy li potete scoprire nella video intervista al presidente Ghio che vi proponiamo di seguito: