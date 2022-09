Le ragazze e i ragazzi della Leva 1962 di Madonna dell'Olmo (Cuneo) si ritroveranno il 1° ottobre per festeggiare i loro primi esuberanti 60 anni!

Per questa vera serata "da boomer" è stato scelto l'Agriturismo "La Dimora di Al 37" a Boves in via Tetti Cavalot 13 (ore 20), per una prelibata cena e successivo intrattenimento musicale.