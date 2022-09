La magia del Festival Illustrada torna a colorare Mondovì Piazza

Affascinante, magico, unico. A Mondovì torna il festival Illustrada, la kermesse dedicata all'albo illustrato e alla letteratura per ragazzi.

La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, negli anni ha saputo coinvolgere ed emozionare non solo i più piccoli, ma anche gli adulti, portando nella città del Belvedere artisti da tutto il mondo.

Il ricco programma dell'edizione 2022 è stato presentato dagli organizzatori e curatori dell'evento, Marco Somà, Cinzia Ghigliano, Marco Tomatis e Beatrice Ledonne, ieri pomeriggio, presso il museo civico della Stampa.

"Attraverso il festival - hanno spiegato - vogliamo sfatare il mito che vede la lettura come un'attività legata principarmente alla didattica. Leggere è prima di tutto un piacere, un viaggio, un gioco, ma anche un momento di condivisione".

Presenti alla presentazione Daniela Bosia, per Fondazione CRC, Mattia Germone, presidente dell'Associazione La Funicolare, una rappresentanza di Coop Liguria che da quest'anno sostiene l'evento e Massimo Pellegrino, Massimo Pellegrino, direttore editoriale di Gribaudo, del gruppo editoriale Feltrinelli e una rappresentanza dell'amministrazione comunale e della biblioteca.

"Un festival capace di coinvolgere e di stupire" - ha commentato l'assessore alla cultura Francesca Botto - "Come amministrazione siamo felici di poter sostenere questa manifestazione che, lo confermano i numeri delle iscrizioni ai laboratori che hanno registrato il tutto esaurito, ha saputo crescere e farsi apprezzare da tutta la città".

Il festival è in programma da venerdì 9 a domenica 11 settembre con mostre, laboratori creativi gratuiti per bambini, letture ad alta voce, presentazioni e molto altro.

"Illustrada rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio - ha spiegato l'assessore Alessandro Terreno - "e lo dimostra il fatto che ben 59 attività commerciali abbiano scelto di sostenere la manifestazione. Grazie agli organizzatori e a tutti coloro che portano questo splendido evento a Mondovì".

LE MOSTRE

Il Festival si terrà presso i Giardini del Belvedere, nel cortile della Biblioteca e in via Francesco Gallo e vedrà protagoniste quattro mostre di illustrazione: le prime due si svolgeranno presso le sale dell’Academia Montis Regalis e le restanti nella Sala Ghisleri

La prima, sarà dedicata all’ospite d’onore Simona Mulazzani, due volte vincitrice della Silver Medal Society of Illustrators of New York e due volte del prestigioso Premio Andersen, nonché di altri importanti premi in Italia e all’estero. L’illustratrice esporrà alcune tavole originali tratte dai suoi più grandi successi.

La seconda esporrà le tavole originali del libro Leo di Lorenzo Terranera (Lapis Edizioni), illustratore di fama internazionale che ha pubblicato oltre ottanta libri per case editrici italiane, enti pubblici e istituzioni internazionali quali Unicef, Amnesty International e Fao. Come scenografo, ha creato gli sfondi per il programma televisivo Ballarò e attualmente cura la grafica e le animazioni per il programma diMartedì.

Sala Ghislieri ospiterà la terza mostra, realizzata in collaborazione con il Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi Il Gigante delle Langhe. Saranno esposte le illustrazioni di Richolly Rosazza, vincitore del premio nel 2021 con il libro Tutte storie, scritto da Nadia Al Omari e pubblicato da Kite edizioni. Nello stesso spazio sarà presente anche la mostra collettiva di illustrazione “Oggi bambini, domani adulti”, dedicata ai diritti dei minori e curata da Carmen Plaza Abanto.

Le mostre saranno inaugurate venerdì 9 settembre a partire dalle ore 17 e saranno visitabili nei due giorni successivi, dalle ore 10 alle 18.

I LABORATORI

Il 10 e 11 settembre gli illustratori ospiti terranno numerosi laboratori per bambini, cui parteciperanno Chiara Ficarelli e Letizia Iannaccone. Sono in programma anche sei presentazioni, mediate da Marco Tomatis, Marco Somà e Cinzia Ghigliano, che vedranno un susseguirsi di autori di rilievo nel campo dell’editoria per ragazzi, come Susanna Mattiangeli e Guia Risari.

Sarà presente anche il Salotto del libro, tenuto dalle librerie partner di Illustrada: Banco, Confabula, Lettera_22 e Librerie.coop, che offriranno una selezione dei migliori albi illustrati e libri per ragazzi del panorama letterario contemporaneo.

LE NOVITA'

Novità di quest’anno è la collaborazione con Gribaudo, la casa editrice specializzata in varia ed illustrata del gruppo editoriale Feltrinelli, ottavo editore italiano, e QUID+, linea editoriale educativa dedicata al primo apprendimento, con cui realizzeremo la Portfolio Review presso Palazzo Fauzone Relais, in via Vico n.8.

Con la partecipazione di Barbara Franco, monregalese per nascita e per scelta, ideatrice e autrice di QUID+, linea editoriale educativa dedicata al primo apprendimento, edita da Gribaudo, la casa editrice specializzata in varia ed illustrata del gruppo editoriale Feltrinelli, ottavo editore italiano.

Sabato 10 settembre Barbara Franco sarà protagonista di due momenti cardine:

la Portfolio Review, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, in cui gli illustratori potranno sottoporre le loro opere alla sua attenzione e a quella della direzione editoriale di Gribaudo-Gruppo Feltrinelli. Saranno presenti anche gli Art Director promotori del Festival Illustrada Marco Somà e Cinzia Ghigliano.





Il laboratorio “Coding con le Fiabe”, ispirato all’omonimo gioco educativo di QUID+, edito da Gribaudo, dalle 17 alle 18, dedicato ai bambini per aiutarli a sviluppare il pensiero logico-computazionale, il problem solving e l’orientamento spaziale.

I piccoli partecipanti saranno coinvolti in un gioco di “coding umano”, che non prevede l’uso della tecnologia, ambientato nel magico mondo delle fiabe nel quale potranno interpretare lo Gnomo e il Mago Birichino.





Domenica 11 settembre dalle 11.30 alle 12.30, invece, Barbara Franco animerà l’incontro “L’albo illustrato come strumento per allenare l’intelligenza emotiva” dedicato agli adulti e al loro ruolo di genitori allenatori emotivi dei loro bambini. Partendo dalla definizione di emozioni e life-skills, verranno mostrati tante attività e strumenti pratici da applicare a scuola e in famiglia nella vita di tutti i giorni.

Il programma completo: https://www.illustrada.it/site/programma

Per prenotare le attività: https://www.eventbrite.it/o/illustrada-associazione-culturale-20179036355