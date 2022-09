Per cause in corso di accertamento, un'auto ha preso fuoco nella notte sulla Fondovalle Tanaro a Lesegno.

Appena ha visto il fumo, il conducente si è fermato e messo fuori strada e ha chiamato i soccorsi. Il fatto è accaduto intorno alle 23 di venerdì sera, 2 settembre.

Immediato l'intervento dei vigili del fuococ di Ceva e Mondovì. Sul posto anche i carabinieri per deviare il traffico.