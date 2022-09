Tragedia a Prazzo: trovato il corpo senza vita del cercatore di funghi che risultava disperso

Tragico epilogo per quanto riguarda le ricerche, iniziate nel pomeriggio di sabato dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, nella zona di Colle S. Giovanni a Prazzo.

È stato infatti ritrovato il corpo senza vita del cercatore di funghi disperso, un uomo residente in provincia di Cuneo (e non nel Torinese come trapelato in un primo momento).

Nel corso delle ricerche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, con la collaborazione dei famigliari, hanno ottenuto le coordinate GPS dello smartphone del disperso consentendo alle squadre a terra dei tre corpi e all'elicottero dei Vigili del Fuoco di convergere sul punto, dove la salma dell'uomo è stata individuata al primo sorvolo.

L'uomo potrebbe essere precipitato lungo il pendio soprastante.

Dopo l'autorizzazione alla rimozione, i soccorritori hanno proceduto con il recupero a bordo dell'elicottero tramite verricello e consegnato la salma ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria.

Il ritrovamento del cadavere dell'uomo è avvenuto poco dopo le 19.