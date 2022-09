2022 Crypto Takeover: La moneta Big Eyes e la sua carineria potrebbero fare di Polygon e del token Ripple una lettiera!

Le monete meme sono entrate a far parte dell'universo delle criptovalute, sebbene il Bitcoin (BTC) abbia inizialmente introdotto la moneta digitale come forma di pagamento decentralizzato. Le criptovalute non devono essere necessariamente serie e cupe, le transazioni possono avvenire con simpatici animali come il cane di Dogecoin (DOGE) o la scimmia di Apecoin (APE).

Big Eyes Coin (BIG) è una criptovaluta innovativa che potrebbe potenzialmente superare Polygon (MATIC) e Ripple Token (XRP). Volete saperne di più? Continuate a leggere per scoprire il potenziale di Big Eyes Coin (BIG) nel quarto trimestre del 2022.

Big Eyes Coin (BIG) è il gatto con un piano!

Big Eyes Coin (BIG) è una criptovaluta costruita sulla catena di Ethereum (ETH). È anche la moneta nativa della rete Big Eyes (BIG) e ha transazioni veloci, capacità di scalare, decentralizzazione e sicurezza. Big Eyes Coin (BIG) è una moneta meme e comunitaria, che sfrutta la capacità della sua rete di utenti per creare una moneta e una piattaforma robuste.

Concorso di popolarità per i meme della criptovaluta

Big Eyes Coin (BIG) viene lanciata nel 2022 e cerca di fare il botto con i media, la simpatia e l'essere un influencer. Può farlo attraverso la creatività e l'acquisizione di nuovi aspetti della tecnologia blockchain. La maggior parte delle organizzazioni cresce attraverso le acquisizioni e questo gatto userà il potere della comunità per diventare un felino robusto.

Arte in grandi occhi

I token non fungibili (NFT) saranno promossi attraverso l'iniziativa "indossa lo sguardo" che vedrà l'arte digitale e fisica espandere la moneta Big Eyes (BIG). Questo può anche portare alla raccolta di fondi per la rete e al sostegno degli oceani; proprio così, Big Eyes Coin (BIG) è amica dell'ambiente!

Attraverso la sua iniziativa "Eco for Eco", cerca di far sì che ogni elemento crei ricchezza e popolarità per la piattaforma Big Eyes (BIG). Questo esclude la beneficenza che crea popolarità per il progetto e benessere per il mondo.

Prevendita

Le Big Eyes Coins (BIG) sono in prevendita sul sito web a prezzi convenienti dove vengono venduti 140 miliardi di monete. Cliccate qui per scoprire come Big Eyes Coin (BIG) può potenzialmente fruttare milioni di dollari e come affronta la crisi climatica .

Polygon (MATIC): il genio geometrico in criptovaluta

Polygon (MATIC) è una rete che rappresenta una soluzione di scala di livello 2 progettata per scalare e sviluppare la catena di Ethereum (ETH). Polygon (MATIC) è composto dal Polygon SDK, un framework flessibile che aiuta Polygon (MATIC) a creare vari tipi di applicazioni. I token Polygon (MATIC) o MATIC sono nativi di Polygon (MATIC) e consentono agli sviluppatori di creare catene ZK-Rollup e catene rollup ottimistiche, tra le altre cose.

Polygon (MATIC) conta oggi 19.000 applicazioni decentralizzate (dApp) e Polygon (MATIC) ha milioni di utenti che effettuano milioni di transazioni al giorno! Poiché Polygon (MATIC) fa parte di Ethereum (ETH), questo ha fatto sì che Polygon (MATIC) guadagnasse interesse soprattutto a causa dell'imminente fusione di Ethereum (ETH) che coinvolgerà naturalmente Polygon (MATIC). Polygon (MATIC) può quindi passare a un meccanismo di proof-of-stake (PoS) che può aumentare il valore dei token Polygon (MATIC).

Gettoni Ripple: il superamento delle pozzanghere

Ripple (XRP) è un software di regolamento lordo in tempo reale per le criptovalute, il loro scambio e le rimesse. Il token Ripple (XRP) è la sua criptovaluta, il motore della piattaforma. Attualmente, l'invio di denaro senza criptovaluta o token Ripple (XRP) può costare molto a causa di enti intermediari come le banche; ma le transazioni si regolano sul libro mastro XRP in soli 3-5 secondi, rendendo i token Ripple (XRP) una valida alternativa!

I token Ripple (XRP) sembrano essersi ripresi dal crollo delle criptovalute del 2021, il che potrebbe portare a guadagni più positivi. Il suo valore di circa 0,33 dollari potrebbe potenzialmente raggiungere 0,40 dollari entro la fine dell'anno se continuerà la sua ascesa.