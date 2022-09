Big Eyes si unisce a Dogecoin e Aave come token top da tenere d'occhio nel mercato delle criptovalute

Dogecoin (DOGE) è una moneta meme decentralizzata progettata come alternativa semplice e open-source al Bitcoin (BTC). Dogecoin è stata creata alla fine del 2023 da Jackson Palmer e Billy Marcus. Dogecoin rappresenta un tentativo riuscito di prendere in giro il Bitcoin, il che spiega perché è popolarmente nota come moneta meme. Esiste semplicemente per ispirare divertimento e risate nel mercato delle criptovalute.

Dogecoin vanta un potenziale speculativo e un seguito crescente che la aiutano a dominare l'ecosistema dei meme. Nonostante la sua utilità e la sua applicazione nella vita reale, Dogecoin è ancora molto quotata e competitiva. Gli utenti possono scambiare Dogecoin sulla Smart Chain di Binance, che utilizza la rete per offrire agli utenti e agli investitori basse commissioni di transazione, scalabilità e velocità di transazione. Al momento in cui scriviamo, DOGE viene attualmente venduto a 0,640 dollari.

Un altro token che vale la pena investire è Aave (AAVE). Questo protocollo DeFi open-source offre ai suoi utenti alternative di prestito e di prestito. Fondata in Svizzera nel 2017, Aave (AAVE) è facilmente una delle piattaforme più importanti nel mercato delle criptovalute, godendo della fiducia di migliaia di persone per i prestiti e i mutui.

La moneta, Aave (AAVE), è stata originariamente creata su Ethereum e adatta ai token della rete che utilizza la blockchain di Ethereum (ETH) per le sue operazioni. Tuttavia, oggi Aave è disponibile su altre piattaforme, tra cui Fantom (FTM), Avalanche (AVA) e Harmony (ONE).

Come utente, si guadagnano interessi dal prestito della propria criptovaluta, quindi con Aave si ottiene un flusso di reddito passivo continuo, costante e sicuro. Inoltre, in qualità di prestatore, non dovrete avere a che fare con intermediari finanziari o terze parti. Questo perché Aave è una rete decentralizzata che rende l'intero processo di prestito molto più semplice e veloce. Oggi Aave viene venduta a 84,18 dollari e ha sempre cercato di rimanere a galla e di resistere agli effetti del crollo delle criptovalute.

Moneta Big Eyes (BIG)

Big Eyes (BIG) è un token comunitario con la missione di diffondere la ricchezza nel mercato delle criptovalute, proteggendo al contempo una parte fondamentale dell'ecosistema del pianeta. BIG ha uno standard diverso, in quanto importa le caratteristiche dei gatti nelle sue utilità. È una moneta a tutti gli effetti che mira a trasferire ricchezza al mercato delle criptovalute, unendo al contempo gli sforzi per salvare gli oceani e i corpi idrici. Principalmente, il token BIG serve a generare reddito per le comunità in crescita e per scopi benefici.





La rete presenta il club Big Eyes Sushi Crew, pensato appositamente per le persone con gli occhi grandi. Questo club si impegna a raccogliere i dieci migliori progetti NFT per introdurre l'inclusività negli eventi NFT annuali.

Big Eyes promuove inoltre l'ipercrescita utilizzando le NFT per consentire l'accesso a opportunità ed eventi rilevanti. Le sue attività si allineano con gli sforzi concertati sull'azione per il clima e cercano di proteggere la vita acquatica come parte necessaria dei nostri sforzi per salvare il pianeta. Big Eyes dispone di un sistema fiscale dinamico che le consente di intraprendere progetti sensibili come l'autocombustione, l'acquisizione di LP e il Marketing Wallet per le operazioni.

Molti fattori fanno sì che Big Eyes (BIG) si distingua nel mercato delle criptovalute. In primo luogo, ha una comunità di valore che continua a crescere ogni giorno. Si concentra sugli sforzi di costruzione della comunità ed è intenzionata a impegnarsi maggiormente per raggiungere i suoi membri. Vanta milioni di fan dedicati ed energici, che sono un surplus per le sue iniziative. BIG è fatta per un'ampia adozione nel metaverso.

Gli analisti hanno previsto che Big Eyes Coin (BIG) raggiungerà potenzialmente i 50 milioni di dollari , facendo lievitare i prezzi della criptovaluta e rendendola un concorrente di primo piano nell'ecosistema dei meme. È possibile acquistare la prevendita di Big Eyes qui .