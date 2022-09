Decentraland, SafeMoon V2 e Big Eyes Coin: tre progetti di criptovalute da tenere d'occhio in questo inverno crittografico

Senza il loro capitale, gli investitori non possono approfittare delle opportunità che si presentano. Inoltre, gli investitori dovrebbero sfruttare questo inverno crittografico per posizionarsi al punto di partenza di grandi progetti moonshot. Poiché il mercato è volatile e i prezzi sono bassi, gli investitori possono cercare i progetti che vengono scambiati al di sotto del loro valore e acquistarli. Quindi, quando il mercato si riprenderà, potranno beneficiare del rialzo.

Prima di acquistare i token di criptovaluta, è necessario condurre una ricerca adeguata per determinare se un token è un buon acquisto. Tre progetti di criptovalute da tenere d'occhio quest'inverno sono Decentraland (MANA), SafeMoon V2SFM e Big Eyes (BIG EYES). Questi progetti hanno gli elementi giusti per offrire agli investitori un rialzo quando il mercato si riprenderà.

Leader del metaverso

Decentraland è un progetto di gioco e metaverso crittografico. È costruito sulla blockchain di Ethereum (ETH) e il suo token MANA utilizza lo standard ERC-20. Inoltre, Decentraland consente agli utenti di interagire, giocare, effettuare transazioni e svolgere altre attività sociali all'interno del suo ecosistema. Decentraland ha creato un'esperienza virtuale 3D completamente immersiva per i suoi utenti. Questa esperienza incorpora vari elementi, tra cui la comunità, il commercio, lo stile di vita e il divertimento. L'uso di Decentraland è gratuito e gli utenti possono creare avatar per giocare come ospiti se non hanno un account. Questa caratteristica aumenta l'accessibilità e l'inclusività del metaverso di Decentraland.

MANA è utilizzato per le transazioni all'interno del metaverso di Decentraland e il token può essere utilizzato per acquistare, vendere e scambiare oggetti. Inoltre, gli utenti sono proprietari degli oggetti acquistati su Decentraland e possono portarli via dalla piattaforma o rivenderli se lo desiderano. Decentraland è un ambiente virtuale in cui gli utenti possono trovare comunità ed esplorare il mondo aperto.

Verso la Luna?

SafeMoon V2 (SFM) innova nel metaverso, negli spazi NFT e DEFI utilizzando un approccio guidato dalla comunità. Il progetto Safemoon V2 innova nel DEFI consentendo alla sua comunità di effettuare quattro operazioni distinte: Acquisizione LP, Token Burn, Growth Fund e Reflection. Inoltre, utilizza un meccanismo unico di bruciatura dei gettoni, in cui l'SFM viene ridistribuito alla comunità mentre la rimanente fornitura di quote viene bruciata per stabilizzare il prezzo.

Il token SFM sarà il mezzo principale per le transazioni sulla sua piattaforma. Alimenterebbe il mercato NFT e lo scambio decentralizzato, dando utilità al suo token. SafeMoon riunisce la comunità delle criptovalute per creare e costruire. Si tratta di un buon acquisto per l'inverno delle criptovalute e cavalcherà il mercato ribassista.

Kitty Crypto

Big Eyes è un token della comunità DEFI e NFT. Il token è progettato per aiutare gli ecosistemi DEFI e NFT migliorando la liquidità e riducendo le barriere all'ingresso. Inoltre, Big Eyes mira ad aggiungere valore agli ecosistemi aiutando gli utenti ad apprendere rapidamente i rudimenti degli ecosistemi DEFI (Finanza Decentrata) e NFT. In quanto progetto guidato dalla comunità, Big Eyes metterà a disposizione degli utenti il 90% dei suoi token al momento del lancio. Inoltre, organizzerà eventi NFT in cui i membri della comunità potranno partecipare e acquistare vari NFT, compresi i 10 NFT più importanti del suo ecosistema.

I token di Big Eyes saranno i token di utilità del progetto. È possibile acquistare i token Big Eyes durante la prevendita in corso. Per gli individui che acquistano i token sono disponibili bonus Early Bird. Questi bonus sono cumulabili e si ottengono più bonus a ogni acquisto.