Queste criptovalute hanno il più alto potenziale di pompaggio al ritorno del mercato dei tori: Solana, Polkadot e Big Eyes Coin

Il sentimento del mercato riguardo alla ricezione del continuo calo del prezzo del Bitcoin ha fatto accettare agli investitori e ai trader l'arrivo di un altro inverno. Il Bitcoin si è mosso lateralmente nella regione dei 20-25k per un lungo periodo; lo abbiamo anche visto scendere sotto i 20k diverse volte, anche se spesso con un rapido rimbalzo. Per sopravvivere a questa stagione dell'orso senza un termine specifico, è necessario acquistare i token a un nuovo minimo. Questo processo è chiamato dollar cost averaging.

Prestare attenzione al mercato e acquistare token appena lanciati con un valore e un potenziale solidi è un altro modo per assicurarsi di vincere quando la marea del mercato cambia. Alcuni token che vale la pena di prendere in considerazione sono Solana (SOL), Polkadot (DOT) e un token meme appena lanciato chiamato Big Eyes coin .

Polkadot (DOT) è la blockchain delle blockchain; viene anche definita livello 0. L'idea alla base di Polkadot (DOT) è quella di creare una blockchain di nuova generazione che promuova un quadro multi-catena. DOT è la moneta di rete nativa che alimenta la rete Polkadot. Polkadot cerca di risolvere il problema che si crea quando abbiamo così tanti potenti L1 e L2, tutti con proprietà uniche, che cercano di risolvere problemi diversi. Tuttavia, non esiste un modo eccellente per condividere le informazioni. La catena di relè di Polkadot è ciò che rende possibile questo processo. Una ricerca di blockchain analytics di Sentiments mostra che Polkadot è al secondo posto per attività di sviluppo, seconda solo a Ethereum.

Solana (SOL) è diventata sinonimo di velocità nel mondo della blockchain. Dal suo lancio nel 2017 da parte di Anatoly Yakovenko, la blockchain ha riscosso un grande successo. Attualmente è classificata tra le prime 10 criptovalute per market cap. Solana è alimentata dalla sua moneta nativa SOL, che viene utilizzata per tutte le attività di transazione sulla rete. GameFi e NFT sono diventati molto importanti sulla rete Solana; questa popolarità può essere attribuita alla velocità e al basso costo di Solana. Pertanto, Solana è una scelta degna di nota per molti che vogliono costruire in questi mercati in rapida ascesa. Recentemente, in una nuova proposta pubblicata il 30 agosto, Helium (HNT) sta considerando di passare alla blockchain Solana. La proposta spiega che questa migrazione aiuterebbe a migliorare l'efficienza dell'apertura della rete una volta che Helium avrà accesso alle risorse di Solana.

Big Eyes coin è una nuova aggiunta al criptoverso. Questo token meme mira a sfruttare il potere di una comunità e a distribuire ricchezza a tutti i suoi membri. Big Eyes è un gatto con il sogno di cambiare il mondo un passo alla volta. Salvare l'ecosistema mondiale è molto importante per il progetto Big Eyes. Nell'ultimo anno abbiamo visto come i token meme siano riusciti a creare un notevole clamore e a far conoscere le criptovalute. Big Eyes intende utilizzare questo modello e la sua simpatia per creare un progetto solido; questa volta non si tratta di un meme di cane. È tempo che gli amanti dei gatti siano ben rappresentati.

Che cos'è esattamente la moneta di Big Eyes?

Il token di Big Eyes è un token comunitario di meme sano, creato per portare ricchezza nell'ecosistema della DeFi. I token comunitari generano molto denaro per le buone cause e per i loro membri. Con i NFT, Big Eyes intende creare un ambiente blockchain per conto proprio, rendendo la blockchain un'opzione interessante. Pensate a Big Eyes coin come al potenziale di Shiba Inu quando è al massimo.

Qual è la missione di Big Eyes Coin?

La missione è semplice. La prima è salvare l'oceano e tutti i pesci che lo popolano. L'innalzamento del livello del mare, dovuto al riscaldamento globale, minaccia le città lungo la costa. Molti pesticidi agricoli e sostanze nutritive vengono riversati dai campi nei corsi d'acqua costieri, riducendo i livelli di ossigeno e uccidendo la vita marina. Le acque reflue e altri scarichi industriali vengono rilasciati negli oceani da fabbriche e altri impianti industriali. Gli oceani del mondo hanno bisogno di essere salvati in fretta, e questa è la motivazione principale dell'aumento. La seconda, ovviamente, è la necessità di costruire una comunità che sia fedele a ciò che la blockchain rappresenta: la decentralizzazione. La decentralizzazione della ricchezza è un'altra grande missione di Big Eyes. Il progetto garantirà inoltre che la sua comunità abbia la migliore istruzione attraverso l'accesso alle migliori risorse di apprendimento.

Che aspetto ha la Tokenomics di Big Eyes?

Big Eyes preferisce chiamare il suo sistema economico cutenomics. Il motivo è molto semplice: tutto ciò che Big Eyes rappresenta è incentrato sulla carineria. Per cominciare, Big Eyes avrebbe un'offerta massima di 200.000.000.000 di token. Il 70% dell'offerta totale del token sarà resa disponibile nella prevendita pubblica di Big Eyes, attualmente in corso. Un altro 20% sarà reso disponibile per la quotazione in borsa; in questo modo, gli utenti avranno modi alternativi per ottenere i token man mano che la domanda aumenta. Il restante 10% sarà diviso a metà: una metà sarà utilizzata per il marketing, mentre l'altra andrà al portafoglio pubblico per beneficenza.





Cosa c'è in serbo per i membri della comunità?

Ogni progetto di criptovaluta ha una comunità. La comunità è il luogo in cui risiederà la vera forza e il potere di questo token. Più grande è la comunità, maggiore sarà l'attività del progetto. Noterete anche un maggiore impegno nell'attività del token. C'è anche una maggiore possibilità di vedere più membri della comunità fare shilling e condividere informazioni su questo token su internet. La comunità di Big Eyes riceverà regolarmente ricompense da token e NFT. Un altro vantaggio di essere un membro della comunità è che le informazioni vi arrivano per prime. Tutti gli eventi NFT su Big Eyes saranno organizzati in stagioni.

Come si ottiene il gettone?

La moneta di Big Eyes (BIG) è attualmente in corso di prevendita con un obiettivo di circa 2 milioni di dollari. Il 70% dei token è in vendita in questo momento sul sito ufficiale. 1 USDT vale attualmente 10.000 Big Eyes. Per acquistare il vostro, tutto ciò che dovete fare è visitare il sito web. Potete partecipare agli eventi di prevendita con la vostra carta o pagare il token utilizzando USDT o ETH dal vostro portafoglio crittografico (Metamask o Trust wallet). Una volta acquistati con successo i token di Big Eyes durante questa prevendita, potrete reclamarli una volta che l'evento di prevendita sarà terminato e i token saranno distribuiti a tutti i partecipanti.

Piani per il futuro di Big Eyes

Big Eyes è un token meme con piani attivi per il futuro. Non è sufficiente pianificare, ma è necessario prendere provvedimenti per far sì che tutti i piani diventino realtà. Big Eyes si concentrerà fortemente sul marketing e sulle campagne che utilizzano gli influencer.

Big Eyes rilascerà NFT altamente strumentali per la comunità; le NFT saranno carte d'accesso a eventi che si svolgeranno in seguito. Gli NFT produrranno anche ricompense dalle vendite generali di NFT. Big Eyes intende donare 1 milione di dollari in beneficenza nel prossimo futuro.

Come presentato e ribadito più volte, questo denaro sarà utilizzato per concentrarsi fortemente sulla salvaguardia degli oceani e dei pesci in essi contenuti. Questa donazione sarà una delle serie di donazioni che verranno fatte da Big Eyes una volta che inizierà a rilasciare donazioni di beneficenza dal progetto.