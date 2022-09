Supertino presenta il nuovo modello di Electra Maxi XL alla Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo

Supertino srl di Saluzzo non ha mai smesso di credere nel proprio talento e nei suoi progetti avanzati nell’elettrico, ed è così che oggi è fiera di presentare alla Mostra della Meccanica di Saluzzo la nuova versione di Electra Maxi XL con capacità da 28 a 32 m³, e che da oggi è possibile avere anche con omologazione stradale.

L’Azienda, da sempre all’avanguardia nel settore della meccanica agricola, per tecnologia ma anche per i servizi offerti – “semplicemente affidabile” come recita il motto aziendale da oltre 60 anni – si posiziona oggi per soddisfare un nuovo tipo di azienda zootecnica, con caratteristiche più esigenti, dove sono richiesti volumi maggiori di produzione.

Franco Supertino conclude così: «È nostro dovere far sì che l’allevatore possa ottimizzare al massimo la produzione mantenendo un costo lineare dei consumi e usufruendo delle varie opportunità in cui ha investito, ad esempio pannelli solari o metallizzazione».





Supertino srl - Via Cuneo 8 - 12037 Saluzzo (CN) - Tel 0175 43736 - info@supertino.it

www.supertino.it/it/