Uniswap, Shiba Inu e Big Eyes Coin: Tre gettoni di criptovaluta per affrontare il mercato orso

Quanto durerà il mercato orso? Cosa devono fare gli investitori per sopravvivere all'inverno delle criptovalute? Queste sono le domande che gli investitori si pongono mentre cercano di navigare nel mercato ribassista.

Ci sono diversi approcci che gli utenti possono adottare per proteggere i loro portafogli in questi tempi incerti. La cosa più importante da ricordare è che è necessario preservare il proprio capitale se si vuole continuare a partecipare all'ecosistema delle criptovalute. Potete spostare il vostro capitale in monete stabili e osservare cosa succede.

Inoltre, potete eliminare i progetti con scarso rendimento dal vostro portafoglio per liberare capitale. Infine, potete cercare i progetti che vengono scambiati al di sotto del loro valore e acquistarli finché i loro prezzi sono bassi.

Questo vi aiuterà a capire le complessità di un progetto e se vale la pena acquistarlo. Uniswap (UNI), Shiba Inu (SHIB) e Big Eyes Coin (BIG) sono tre token di criptovaluta ideali per affrontare il mercato ribassista e aumentare i vostri profitti. Ecco la nostra analisi dettagliata di ciascun progetto.

Uniswap (UNI): la piattaforma in crescita

Uniswap (UNI) è un DEX che permette agli utenti di scambiare token ERC-20. Utilizza un modello di Automated Market Maker in cui gli utenti effettuano scambi di token contro pool di liquidità. I token ERC-20 sono sulla rete Ethereum; pertanto, solo i token sulla rete Ethereum sono supportati da Uniswap. Uniswap è stata lanciata nel 2018 da Hayden Adams e nel 2020 ha creato i token di governance UNI. I fornitori di liquidità finanziano i pool di liquidità su Uniswap e questi utenti vengono ricompensati con commissioni di trading derivanti dall'utilizzo del pool. Le commissioni che i fornitori di liquidità ricevono dipendono dal numero di token conferiti.

I possessori di token UNI diventano membri della DAO Uniswap, che dispone di oltre 1,6 miliardi di euro. Il DAO Uniswap conta attualmente oltre 300 mila membri, che decidono come allocare i fondi della tesoreria. I membri del DAO hanno il diritto di partecipare alle votazioni relative alle modifiche del protocollo.

Shiba Inu (SHIB): molto più di una moneta meme

Shiba Inu (SHIB) è una moneta meme a tema canino che si è trasformata in un token comunitario. Il progetto è stato lanciato nel 2020 da uno sviluppatore con lo pseudonimo di "Ryoshi". Il progetto ha guadagnato rapidamente seguaci in tempi record, poiché molti appassionati di criptovalute sono stati attratti dalla sua simpatica mascotte. Inoltre, il successo di questa moneta meme a tema canino ha dato origine a diversi imitatori che hanno cercato di imitare il suo successo. Shiba Inu ha una forte comunità di criptovalute di utenti che sono devoti al progetto. L'abbondanza di supporto della comunità sostiene il token SHIB.

La popolarità del token SHIB ha portato alla sua quotazione su diverse borse, tra cui Coinbase, Binance e KuKoin. Questo ha permesso agli appassionati di acquistare il token per il progetto. I creatori di Shiba Inu hanno dichiarato che il progetto è stato creato grazie al loro amore per il cane Shiba Inu. La moneta meme Shiba Inu è un perfetto esempio di progetto comunitario che si basa sul sostegno della propria comunità.

Cos'è la moneta Big Eyes (BIG)?

Big Eyes (BIG EYES) è un token comunitario progettato per dare agli utenti un facile accesso a DEFI e NFT. Il progetto trae ispirazione dalla cultura giapponese. Inoltre, Big Eyes aiuterà gli ecosistemi DEFI e NFT migliorando la liquidità. Inoltre, Big Eyes mira ad aggiungere valore agli ecosistemi incanalando più liquidità e dando agli utenti un maggiore accesso a questi settori crittografici. Big Eyes è un progetto completamente guidato dalla comunità; il 90% del token sarà disponibile per gli utenti al momento del lancio. Il progetto aiuterà gli utenti a comprendere gli ecosistemi DEFI e NFT riducendo le barriere all'ingresso.

È possibile acquistare i token BIG EYES durante la prevendita in corso. Sono disponibili diversi bonus, che possono essere accumulati per guadagnare più gettoni BIG EYES.