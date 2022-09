A spasso per la Granda nel primo fine settimana di settembre: fiere e feste patronali ed in Val Tanaro il treno storico

Ecco alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana. Molti di essi si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione causati da eventuale maltempo. Le iniziative qui elencate sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net nelle sezioni dedicate

Paesi in festa

A Mussotto d’Alba con la Festa di Fine Estate fino al 4 settembre sono in programma tanti appuntamenti presso l’area dell’ex sferisterio Rapetti, che sarà coperta con un tendone. Sabato 3 settembre nella tensostruttura ci sarà la supertombola di fine estate. Le prime estrazioni partiranno alle ore 20.30 ed in palio ci saranno ricchi premi in natura e... non solo. La serata si chiuderà con i tomboloni finali e un dolce omaggio ai partecipanti. Domenica 4 alle 17 ci sarà “Facciamo Festa a Mussotto”, occasione per sperimentare in anteprima il gioco in scatola “Merenda Sinoira”. Al termine saranno a disposizione pizza e drink. Il gran finale sarà il concerto dei Gators Revolver alle 21.30. Info: www.facebook.com/aclimussotto

Sempre ad Alba appuntamento con la festa della Madonna della Moretta con festeggiamenti da sabato 3 a lunedì 12 settembre: ci saranno eventi sportivi, teatrali e musicali per tutte le età. Cena, china e polenta saranno poi un’occasione per socializzare, mentre i premi a sorpresa prenderanno il posto del banco di beneficenza. Sabato 3 alle 19.30 aperitivo in musica, a seguire concerto live con la band May Day. Info e programma completo: www.facebook.com/santuariomorettaalba

Tanti gli eventi in programma a Bra in questo fine settimana. Sabato 3 e domenica 4 settembre appuntamento con Visionaria, due giorni di azioni performative, installazioni artistiche, talk, laboratori nel cuore di Bra, a cura di Artemovimento. Questo speciale evento interdisciplinare tra danza, musica e arte contemporanea, popolerà Palazzo Mathis, Palazzo Garrone, Palazzo Traversa, Giardini della Rocca e il centro della città. Sabato 3 settembre, l’evento vedrà il susseguirsi di varie performance concatenate tra loro a partire dalle 15.30. Domenica 4 settembre, l’evento continuerà con altre performance e due laboratori di movimento che si terranno al mattino all’interno dei Giardini della Rocca. Info: www.artemovimento.org

Domenica 4 settembre torna “La Sgambata” dell’Avis Bra, corsa non competitiva e camminata per le vie della città. La partecipazione è aperta a tutti: atleti, amici, simpatizzanti, ovviamente donatori. Sempre domenica l’area verde di Madonna dei Fiori ospiterà dalle ore 10 alle 18, il raduno nazionale dei Ludobus e la Festa del volontariato braidese. Lungo il viale Madonna dei Fiori saranno presenti i gazebo allestiti dalle diverse associazioni di volontariato cittadine. Info: https://turismoinbra.it

Ricco programma a Gallo di Grinzane per la Fiera Gallese con appuntamenti gastronomici dedicati alla cucina langarola. Sabato 3 settembre è in programma “I love Fassona” a partire dalle 20.30 presso il padiglione della Proloco con la carne di alta qualità degli allevamenti piemontesi. Si potranno gustare la carne cruda, i ravioli al ragù, tagliata con contorno e dolce. Domenica 4 settembre alle 12.30 sempre al padiglione della Proloco è previsto il “Pranzo fieristico delle leve”, con la musica di “Tutta fuffa”. Alle 18.30 ci sarà la cerimonia di consegna delle Borse di studio da parte del Comune al Castello. La festa proseguirà fino a sabato 10 settembre. Info: www.facebook.com/ProLocoGalloeGrinzaneCavour

Torna, a Montà, la “Sagra di Settembre”. Sabato 3 settembre alle 15 è in programma una grande caccia al tesoro. In serata alle 20 apertura bistrot e, in piazza San Michele, concerto della Sciarada Rock Party Band e musica DJ Set “All Star Local Diggeis”. Domenica 4 settembre sono previste animazioni e giochi di gruppo presso i campetti parrocchiali: in piazza San Michele, dalle 20.30 in poi, ci sarà “Etnicamente-Culture che si incontrano”, kermesse dedicata a musica e cultura con l’esibizione degli Afrodream e Sandro Joyeux. Appuntamenti fino a lunedì 13 settembre. Nel corso della manifestazione, nella centralissima piazza San Michele, non mancherà lo spazio per l'enoteca della Sagra “Il salotto” e il punto enogastronomico “TutapOstu”. Info: www.facebook.com/proloco.monta

Si fa festa anche a Canove di Govone. Sabato 3 e domenica 4 settembre appuntamento con la sagra dell'agnolotto e del bollito misto al coperto, a partire dalle 20. Il sabato sera, si ballerà con l'orchestra di Tonya Todisco e la domenica con l'orchestra di Aurelio Seimandi. Ingresso a offerta libera. I festeggiamenti proseguiranno fino a venerdì 9 settembre. Info su pagina Facebook proloco Canove di Govone: www.facebook.com/Pro-Loco-Canove

Fino a lunedì 5 settembre Ceresole d’Alba sarà in festa. Sabato 3 settembre, dalle 14.30 alla Bocciofila è in programma la gara a coppie sorteggiate. Dalle 20 al Palaceres ci sarà “Tasta la pasta”, cena con varie proposte di primi piatti. Dalle 22 musica con Dj Ginger e Marco May per la serata della leva 2004. Domenica 4 settembre alle 11.45 è prevista la premiazione del concorso “Ceresole in fiore”. Nel pomeriggio in piazza Caccia esibizioni di giocoleria, equilibrismo e comicità. Dalle 20 al Palaceres grigliata di carne e dalle 21 concerto del gruppo folk-rock Acustica.

Info e programma completo: https://comune.ceresoledalba.cn.it . Domenica 4 settembre si potrà visitare anche il MuBatt, dove, alle 18, l'autore Luciano Bertello presenterà il libro "Piccola storia del Tajarin", viaggio affettuoso di un piatto povero diventato ricco.

Appuntamento fino a lunedì 5 settembre a Santa Vittoria d'Alba con la festa patronale al Borgo. Sabato 3 settembre, dalle 16.30, ci sarà tempo per “Libri in festa” a cura della biblioteca civica, seguirà la merenda offerta dalla Pro Loco. In serata, largo alla cena in piazza “come al mare” preparata da TuttoFritto, e al ballo latino con il gruppo Manos Arriba. Domenica 4 settembre, la giornata si aprirà alle 10 con la Messa e l'aperitivo al Centro Sociale offerto a tutta la cittadinanza: nel pomeriggio, dalle 16, spazio al torneo di beach volley prima della cena con carne alla brace delle 20, cui seguirà il ballo liscio con l'orchestra “I Roeri”. Durante la serata, avverrà la premiazione del concorso “Paese in fiore”. Info: www.facebook.com/www.prolocosantavittoria.it

Torna domenica 4 settembre “Da Ciabot a Ciabot”, la passeggiata enogastronomica organizzata dalla Pro Loco di Sommariva Perno con ritrovo dalle 11.30 in piazza Marconi, nei pressi del municipio: da lì, dopo la registrazione, si effettuerà un percorso di circa 3 Km alla volta della località Valle Rossi. Dieci portate, dall'aperitivo alle tisane passando per i piatti più tipici del Roero, servite tra i “ciabòt” campestri e panorami spettacolari passando anche al santuario della Madonna del Tavoletto. Possibilità di menu ridotto per i bambini. In caso di maltempo, l'evento sarà spostato a domenica 11 settembre. Prenotazione obbligatoria. Info: www.prolocosommarivaperno.it

A Cherasco domenica 4 settembre è in programma il Mercatino day con la rassegna dedicata all’antiquariato e al piccolo collezionismo, in un centro storico pedonalizzato. Dalle 8 alle 18 centinaia di banchetti e migliaia di visitatori popoleranno il centro della città. Aperte al pubblico le esposizioni artistiche del pittore Pietro Morando a palazzo Salmatoris e le opere fotografiche di Bruno Costamagna nella chiesa di San Gregorio. Sarà possibile visitare gratuitamente la sinagoga di via Marconi dalle 10.30 alle 18.30. Info: www.comune.cherasco.cn.it

A Gorzegno sabato 3 e domenica 4 settembre ritorna “Gorzegno magica, un viaggio nel paese delle magie” con spettacoli, musica, mercatini artigianali, artisti di strada, cibo e vino di qualità. Sabato 3, dalle 17, il paese sarà animato da antiche botteghe artigianali, mercatino delle cose magiche, libreria mistica, cartomanti, antiche usanze magiche in agricoltura, la ricerca dell’acqua con il rabdomante e le pratiche mistiche ancora presenti in Langa tra credenze e realtà. Per le vie si darà spazio a flash mob di ballo e danza acrobatica. Alle 19, sarà proposta la cena e, a seguire, musica dal vivo, teatro, clownerie, equilibrismo, giocoleria e spettacoli luminosi. Alle 23.30, il gran finale con il concerto del gruppo Fran e i pensieri molesti. Molti eventi del sabato saranno riproposti in chiave diversa nella giornata di domenica, con la possibilità di gustare, alle 12.30, le prelibatezze preparate dalle cuoche della Proloco. Nel pomeriggio, alle 17.30, esibizione di freestyle Bmx. Alle 18, il gran finale con lo spettacolo itinerante Alice in wonderland. È previsto un biglietto d’ingresso giornaliero di cinque euro con libero accesso a tutti gli spettacoli (gratuito fino a 14 anni). Programma completo su www.visitgorzegno.it e www.facebook.com/comunegorzegno

Appuntamento a Monteu Roero con la Sagra della castagna. Sabato 3 settembre, alle 20, è in programma una serata gastronomica a base di paella, accompagnata dalla musica del duo One shot. Seguirà, alle 22, il concerto di Gazebo, che proporrà brani degli anni Ottanta. Domenica 4, alle 10, ci sarà l’inaugurazione e la benedizione della Madonnina delle rocche al Parco della rimembranza seguita, alle 11, dalla Messa e dal rinfresco in piazza. Alle 20 si cenerà con fritto misto di pesce. La serata proseguirà con la musica dal vivo di Gianluca e di Povia. Info: https://comunemonteuroero.cn.it

A Vergne, tra Barolo e Narzole, questo fine settimana è in programma la “Festa del Bon Vin” fino al 5 settembre con musica, canti balli e buona cucina. Ogni sera, dalle 19.30 aprirà il ristoro dove poter gustare raviole, carne alla brace, fritto di pesce, dolci, ecc. Sabato 3 settembre alle 21 serata latino-americana con “Sergio DJ e I Locos”, domenica 4 alle 12 musica occitana con i Quba libre e in serata alle 21 serata danzante con l’orchestra “Alberto e Simone”. Info: www.facebook.com/prolocofrazionevergne

A Pian Munè di Paesana domenica 4 settembre è in programma "Mangia e Cammina", camminata enogastronomica lungo i panoramici itinerari della località della durata di circa 90 minuti con tappe per gustare prodotti tipici e buon vino. Partenze ogni 15 minuti dalle 10 del mattino alle 14. Sarà occasione di sport e festa in un luogo unico con arrivo sul punto più panoramico, con vista sulla catena del Monviso e della pianura, con l’immancabile polenta macinata a pietra del rifugio. Attrezzatura necessaria: abbigliamento sportivo e scarponcini da trekking, kway nello zaino, cappellino e crema solare. Sempre domenica, appuntamento con Barbaluc. Info: www.pianmune.it

Domenica 4 settembre, Paesana sarà invasa da centinaia di Vespe e vespisti in occasione della 16ª “Giornata Vespazza”, 13°raduno nazionale e 5° Memorial “Adriano Perasso”. Il programma avrà il via alle 8, in Piazza Piave, con il ritrovo dei partecipanti ed apertura delle iscrizioni. Verranno consegnati: borsa gadget e buono aperitivo (garantiti ai primi 500 iscritti). Verso le 10.15 i motori delle Vespe inizieranno a “ronzare”, pronte per la partenza del giro vespistico, in direzione Pian del Re, dove i vespisti avranno poi la possibilità di fare una piccola “sgambata” fino alle Sorgenti del Po. Successivamente, tutti gli iscritti saranno accolti a Crissolo, dove verrà loro offerto un gustoso aperitivo. Al rientro, previsto per le ore 13, sarà possibile pranzare nei ristoranti del paese convenzionati. Seguirà, verso le ore 15, sempre in Piazza Piave, la premiazione dei Club partecipanti.

A Crissolo la festa di San Chiaffredo, che ogni anno anima la vita religiosa e civile del paese, è in calendario sabato 3 settembre. Per tutta la giornata nelle vie e piazze del paese ci saranno bancarelle, espositori e venditori, con uno spazio specifico riservato anche agli animali. Domenica 4 settembre, alle 11 ci sarà la santa messa al Santuario in onore di San Chiaffredo con i comuni dell’alta Valle Po (Crissolo, Oncino e Ostana) alla presenza di parroci, sindaci e amministratori. Info: www.facebook.com/ComuneCrissolo

A Saluzzo inizia il Settembre Saluzzese. Sabato 3 settembre, nella zona pedonale e nelle vie cittadine, a partire dalle 21 si potrà assistere alla terza festa delle corali, mentre alle 21.30 nella sala Verdi sarà possibile ascoltare un concerto per arpa a pedali. Domenica 4, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, per un costo di 3 euro, si può assistere, a Casa Cavassa, allo spettacolo “Mistero al museo”. Alle 18, alla Castiglia in piazza Castello, ci sarà una visita guidata e una degustazione di vini. Alle 20.30, presso il rialzo di Piazza Garibaldi, Marco Marzi e MarKo SKarica terranno un aperitivo in musica e, a seguire, la musica di Radio Number One. Info: https://fondazionebertoni.it

A Isasca fino al 5 settembre avrà luogo la festa patronale di San Chiaffredo con numerosi appuntamenti. Sabato 3 settembre ci sarà la cena ripiena della tradizione piemontese su prenotazione. Alle 21 grande serata di musica con Ines e i Papillons. Domenica 4 settembre sarà allestito il mercato dei prodotti tipici e si svolgeranno la rassegna degli antichi mestieri, l’esposizione delle fotografie d’epoca e la mostra “Isaschesi espongono”. Nel pomeriggio, dalle 14.30, le strade del paese saranno animate dal truccabimbi, bolle di sapone e baby dance. Sono previste passeggiate a cavallo, visite al Museo Temp d’na volta, balli occitani con i Paure Diau, musica italiana anni 70- 80 con i Piessea e concerto della banda musicale per le vie del paese. Dalle 18.45 inizierà la grande polentata e alla sera ballo liscio con la partecipazione dell’orchestra Giuliano & i Baroni. Info e programma completo: www.facebook.com/ProLocoIsasca

A Roccabruna la 2° edizione “Filiera del Legno” avrà luogo domenica 4 settembre dalle 10.00 alle 18.00, in una cornice di boschi, roccia e storia. La manifestazione intende riproporre tutto ciò che è inerente alla filiera del legno, dalla nascita della pianta alla gestione del bosco, sino ai vari utilizzi della materia prima, con dimostrazioni pratiche e l’utilizzo a scopo dimostrativo, come si faceva una volta. Nella piazza di Sant’Anna per tutto il giorno saranno presenti figuranti, boscaioli, falegnami e artigiani. Sarà anche possibile fermarsi a visitare il Museo delle Coppelle ed il Museo dei Partigiani. Al ristorante Roccerè si esibirà l’artista-scultore Barba Brisiu e sulla piazza di Sant’Anna animerà l’evento “Prezzemolo” con i giochi di una volta, tutti in legno. Locandina su: www.vallemaira.org/eventi/la-filiera-del-legno

La Fiera delle Patate di Entracque è in programma fino a domenica 4 settembre in concomitanza con la festa patronale di Sant’Antonino Martire. Sabato la mostra-mercato aprirà alle 10, dalle 17, in calendario sono previsti il laboratorio per bambini “Patata Cartoons” a cura di Roby Giannotti e “Un’eredità da preservare”, la storia dei soprannomi delle famiglie entracquesi a cura di Gianpiero Audisio. Dalle con la cena su prenotazione a base di “cuiette”. Alle 21.30 ci sarà lo spettacolo “Leo Mas Show”. Domenica dalle 8 mercatino, alle 10 apertura mostra-mercato, dalle 11 appuntamento con i produttori delle patate, il Ludobus di Mago Trinchetto dalle 15 e le apparizioni itineranti “Come Angeli dal Cielo”. Info: www.turismoentracque.it/eventi

Appuntamento a Boves sabato 3 settembre con la 14esima edizione di Hat Sanremo-Sestriere, già nota come Hardalpitour, un viaggio di mototurismo attraverso le Alpi di Liguria e Piemonte che ha come obiettivo far riscoprire i percorsi più suggestivi attraverso le Alpi occidentali. L’evento farà sosta dalle 19 alle 23 per la grande cena in piazza Italia. Per tutta la serata musica a volontà con il Dj Emanuele Schiffer che proporrà un vasto repertorio che ripercorrerà le hit più celebri degli anni 80-90. Info: www.comune.boves.cn.it

Fino al 17 settembre si terranno in frazione Rivoira di Boves i festeggiamenti patronali di San Grato. Sabato 3 settembre, a partire dalle ore 20, torna l’appuntamento della festa della birra e carne alla piastra per tutta la serata con tanta musica con Radio Number One. Domenica 4 settembre alle 9.30 ci sarà il raduno dei trattori. Alle 10 La Santa Messa e processione in onore di San Grato e benedizione dei trattori. A seguire l’inaugurazione dell’esposizione di prodotti locali tipici “Ai piedi della Bisalta”. Durante la giornata sono in programma la mostra di animali con dimostrazione di ferratura dei cavalli, la mostra itinerante “prima che scenda la notte”, una raccolta di oggetti, curiosità e cose del passato e il gran mercato rivoirese. Alle ore 13 si terrà il pranzo e dalle 15 giochi popolari e banco di beneficienza. Servizio bar per tutta la durata dei festeggiamenti. Info: www.comune.boves.cn.it

Ad Aisone proseguono gli appuntamenti con i festeggiamenti della Natività di Maria. Sabato 3 alle 14, è in programma “Storie di 7000 anni fa”, passeggiata alle grotte di Aisone. Alle 14.30 gara a petanque, a partire dalle 19.30 serata hamburger e alle 20.30 rosario, falò e fiaccolata con la banda Vessella di Caraglio. A seguire, alle 22 “Lou Dalfin” in concerto e musica con dj Mr. Whasy. Ingresso libero. Domenica 4 Messa alle 11, aperitivo offerto dalla Proloco e nel pomeriggio finali del memorial di petanque Biancotto, giochi e Nutella party. In serata hamburger e alle 21 spettacolo cabarettistico “La mezz’ora canonica “ad ingresso libero. Lunedì 5 settembre alle 14.30 con la gara a petanque, la merenda sinoira alle 19 e la serata danzante con il “Trio Capinera”. Info: www.facebook.com/proloco.aisone

A Upega ritorna sabato 3 settembre UFF! - Upega Folk Festival, appuntamento per gli appassionati di musica e danze folk con concerti e campeggio gratuiti. Il programma prevede una passeggiata musicale nel pomeriggio per scoprire lo stupendo scenario upeghese a ritmo di musica, in compagnia del Trio Bailenga e del duo Pare e Fija. Dopo l'escursione si ballerà con la band Balarù e il duo Ferrero-Vervello, tra i nomi più apprezzati della scena balfolk regionale. A concludere la serata i Bogianen, che uniscono la musica tradizionale al rap e all'elettronica. Oltre alla musica ci sarà anche la possibilità di provare la tipica cucina brigasca grazie alla Locanda d'Upega. Info: www.facebook.com/upegafolkfestival

Il treno storico torna in alta Val Tanaro domenica 4 settembre. Partenza alle 8.20 da Torino Porta Nuova con fermate a Torino Lingotto, Mondovì, Ceva, Nucetto, Bagnasco, Pievetta, Garessio e arrivo alle 12,40 a Ormea. A Nucetto la sosta prolungata permetterà la visita del Museo Storico di Nucetto e dell’Alta Valle Tanaro e del Museo della Ferrovia Ceva-Ormea. Lungo il tragitto sono previste iniziative di animazione alle principali stazioni di partenza, oltre al pranzo a Garessio o a Ormea a seconda della meta prescelta. Alla sosta a Mondovì ci sarà un laboratorio di stampa curato dal Museo della Stampa e performance artistiche e musicali con Pablo Y Luna. Sulla tratta storica da Ceva, due proposte di percorso: la prima con arrivo a Garessio per una giornata all’insegna del folklore valtanarino, con il Bal do Sabre, musica ed enogastronomia; la seconda con meta ad Ormea per assaporare, oltre ai piatti tipici della cucina locale, anche la musica del 6° Raduno di Fisarmoniche. Personaggio di punta del viaggio Moses Concas, direttamente dal programma televisivo Italia’s Got Talent, che proporrà una carrellata di composizioni nel pomeriggio a Garessio. Info: www.fondazionefs.it/content/fondazionefs/it/treni-storici/2022/9/4/ferrovia-del-tanaro.html

La Festa della Madonna della Sanità di Priero quest'anno sarà ambientata nel Medioevo. Domenica 4 settembre si rivivrà l'epoca di fondazione del Borgo di Priero con le compagnie "La Medioevale". Durante la giornata saranno presenti accampamenti militari, giochi, una dimostrazione del trabucco, prove di tiro con armi medievali e street food con il concerto della scuola di musica Carlo Marenco alle 16. Durante la giornata saranno attive le Visite guidate alla Torre Maestra accompagnati da figuranti medievali. La sera ci sarà la cena in piazza a tema medioevale con le PORCHETTE di Carmine De Fine. I festeggiamenti continueranno il 5 settembre con la cena con gli "Amigos de la Paella. Le cene sono a prenotazioni obbligatoria. Info: www.facebook.com/prolocopriero

Musica e spettacoli

A Bagnolo Piemonte, per la rassegna Jazz Visions, appuntamento sabato 3 settembre alle 18 sul sagrato del Santuario di Madonna della Neve, a 970 m. di altitudine. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Silvio Pellico. Sul palco si esibirà il gruppo internazionale Les Contes d’Alfonsina, con la voce di Sofia Romano, Hugo Proy al clarinetto, Frédéric Gairard al violino e la chitarra di Marco Papadia. Les Contes d’Alfonsina è una locomotiva leggera in viaggio attraverso gypsy jazz, canzone d’autore e composizione classica, con un repertorio di ispirazione gitana manouche dal taglio moderno e orchestrale e per un’attenzione inedita alla narrazione. Ingresso 12 euro; ridotto 10 euro, ino a 18 anni e oltre i 65. Acquisto biglietti: www.jazzvisions.it

Il Museo Eusebio” di Alba propone sabato 3 settembre alle 18 “Musica in Museo” con un grande concerto per tenore, tromba e pianoforte con i maestri Giuseppe Allione, Marco Bellone e Michelangelo Pepino, con un repertorio che spazia dalla musica barocca alle colonne sonore dei grandi film. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata. Info: www.facebook.com/MuseoFedericoEusebio

Ad Alba sabato 3 settembre alla discoteca Jungle (Caveau summer club) di San Cassiano, il Wake up 22, festival musicale organizzato dall’omonima associazione ha organizzato una serata con il rapper e cantautore J-Ax, che porterà il suo Club tour, per l’unico appuntamento previsto quest’anno in Piemonte. L’apertura del locale è prevista per le 22, con lo show che prenderà il via intorno alla mezzanotte. Le prevendite sono attive su www.ciaotickets.com

Mirabilia si sposta a Cuneo, con spettacoli ed eventi dislocati in vari punti della città fino a domenica 4 settembre. Sabato 3 in mattinata acrobazie e circo, lo spettacolo “Pillole di Bellezza”, “Hanger?” con il clown eccentrico Mario Levis. Alle 20 in piazza Galimberti la compagnia Teatro dei venti porterà a Cuneo un cantiere navale nel quale si incontreranno e scontreranno uomo e natura, Dio e la paura che urla dall’abisso: la terribile Moby Dick. Andrà in scena sul piazzale della Costituzione “Arret d’urgence”, concerto acrobatico ed esplosivo. Alle 23 andrà in scena uno spettacolo di clown, acrobati e polifonia vocale dedicato ad un pubblico di almeno 14 anni.

Domenica 4 settembre ultimo giorno di Festival con tantissimi nuovi appuntamenti oltre alle repliche. Durante tutta la giornata spettacoli di circo, danza, comicità, teatro. Il cortile de La Guida ospiterà, alle 18 e in replica alle 20.30, il Circo Medini e il suo “Viaggio nel tempo”.

Alle 21.30 con partenza da piazza Foro Boario sfilata musicale itinerante lungo via Roma in compagnia della Zastava Orkestar. Programma completo: www.festivalmirabilia.it

Govone, con i suoi produttori vinicoli aderisce a “Cantine Aperte” e domenica 4 settembre alle 16 nel Castello avrà luogo lo spettacolo “Eno Opera”, concerto lirico a carattere enoico, con i “duetti buffi” a cura di Enrico Iviglia (tenore), Stefano Marchisio (baritono) e Andrea Campora (pianoforte), con musiche di Mozart, Rossini e Donizetti. In mattinata, previste anche una camminata in vigna con vendemmia didattica, e la rievocazione della tradizionale pigiatura con i piedi. Info: www.produttorigovone.com/cantine-aperte

La rassegna “Festival della Tv e dei Nuovi Media” si terrà a Dogliani fino al 4 settembre con tantissimi ospiti per parlare di Televisione e comunicazione. Il tema dell'edizione di quest'anno è #inascolto. Da piazza San Paolo andranno in onda il Tg Zero e alcune trasmissioni di radio Capital, emittente ufficiale. Ecco alcuni dei tanti incontri di sabato 3, che partiranno con Cazzullo e Jèrome Fenoglio, direttore di Le Monde, in piazza Umberto I alle 11. Spazio al giornalismo investigativo alle 12 in piazza Belvedere, con Annalisa Cuzzocrea, Antonio Iovane, Nello Trocchia ed Emiliano Fittipaldi. Alle 16, in piazza Umberto I, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana dialogherà con Marco Castelnuovo. Direttori di quotidiani in piazza Umberto I alle 16.45 per parlare di velocità dell’informazione: Maurizio Molinari, Massimo Giannini, Mario Sechi, Agnese Pini, Stefano Feltri, Francesco Cancellato, Luciano Fontana e Alessandra Sardoni. Alle 18.30, in piazza Carlo Alberto, Manuel Agnelli e Linus discuteranno con Luca De Gennaro. Toccherà a Joe Bastianich, insieme a Mary Cacciola di radio Capital, allietare il pubblico di piazza Carlo Alberto alle 19, mentre alle 19.15, in piazza Umberto I, ci saranno Barbara D’Urso e Andrea Malaguti. L’ultimo giorno, domenica 4, si partirà in piazza Umberto I alle 10.15 con l’inviato di Ballarò e Presa diretta Domenico Iannaccone ed Emilio Targia di radio Radicale. Arturo Brachetti, Massimo Brioschi, Rossana De Michele e Alessandra Comazzi saranno in piazza Umberto I alle 11. Alla stessa ora, in piazza Belvedere, ci sarà un dibattito tra il doglianese d’adozione Carlo De Benedetti e il presentatore di Piazzapulita Corrado Formigli. Riccardo Iacona di Presa diretta e Roberto Pavanello dialogheranno alle 15.30 in piazza Belvedere, mentre alle 16, in piazza Umberto I, ci saranno Enzo Iacchetti e Alessandra Comazzi. Alle 18.30 in piazza Carlo Alberto, i Marlene kuntz parleranno con il birraio Teo Musso e Roberto Pavanello. Chiusura alle 19 in piazza Umberto I con Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, e Giovanni Tizian. Ingresso gratuito, non è necessaria la prenotazione. L’elenco completo ed il programma sono disponibili sul sito www.festivaldellatv.it

Domenica 4 settembre alle 21, nel cortile del Castello di Barolo, Neri Marcorè si esibirà in un concerto tributo ai grandi della canzone d’autore, Gaber, De André, Dalla, De Gregori, solo per fare qualche nome. Ad affiancare Neri Marcorè (voce e chitarra) sul palco ci sarà Domenico Mariorenzi, chitarra, pianoforte e bouzouki. Info su www.attraversofestival.it

Suoni della pietra, la rassegna organizzata dal Comune di Bergolo in collaborazione con molti altri centri dell’Alta Langa, ritorna a settembre con un appuntamento altamente suggestivo. Domenica 4 alle 21 nel Teatro della Pietra di Bergolo è in programma il concerto della band “Accordi disaccordi: hot italian swing”. Il repertorio è composto da brani originali le cui sonorità combinano influenze jazz, swing, blues e della musica tradizionale, con originali sonorità acustiche e dal gusto cinematografico, mantenendo un'iniziale matrice stilistica gipsy jazz, chiaramente influenzata dalle sonorità del celebre chitarrista Django Reinhardt. Ingresso libero. Info: www.comune.bergolo.cn.it nella sezione eventi.

A Novello è prevista l’ultima data di Burattinarte estivo che propone, in chiusura di calendario “L’anatra e la morte”, che sarà messo in scena dall’artista milanese Paolo Sette domenica 4 settembre alle 18 in piazza Vittorio Emanuele II. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/burattinarte