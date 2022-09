Il grande show del festival Mirabilia invade e colora strade e piazze di Cuneo

Prosegue a Cuneo il festival Mirabilia che nelle prime tre giornate ha fatto registrare una grande partecipazione di pubblico.

Il programma della giornata di sabato 3 settembre evidenzia alle 10,45 nel cortile della CRC lo spettacolo circense “Pillole di bellezza” a cura di Fabbrica C, mentre alle 11 in piazza Foro Boario il Microcirco in “Il paese dei balocchi” e alle 11,30 ai Giardini Fresia “Hanger” di Mario Levis.

Sempre ai Giardini Fresia nel pomeriggio alle ore 16 Giulio Lanzafame in “Tra le scatole”, mentre alla stessa ora presso la Segreteria di via Santa Croce lo spettacolo di danza “La danza in un minuto”.

La giornata prosegue con altri spettacoli, dislocati in tutta la città: sempre alle 16 in piazza Foro Boario Geck Tarantasca in “Tela bianca”, seguito da “Play, i giochi di una volta attraverso la luce di oggi” a cura di Parade78 e Fabbrica C.

Ancora, alle 17 “La privazione e la forma” a cura di Danzicherie al Coeur du festival in via Santa Maria e un’ora più tardi nella chiesa di San Francesco “Pura vida” di Natiscalzi. E ai Giardini Fresia “La danza demodè” del Duo Linda.

La serata si apre alle 20 nella centrale piazza Galimberti con il Teatro dei Venti in “Moby dick”, mente alle 21,45 in piazza della Costituzione “Arret d’urgence” a cura di Akoreakro. Alla stessa ora al Teatro Toselli lo spettacolo di danza della Compagnia Abbondanza/Bertoni “Doppelganger”.

E domenica sarà ancora grande spettacolo.

Intanto riviviamo attraverso le immagini più belle, immortalate da Andrea Macchia, alcune delle emozionanti esibizioni delle giornate di mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre.

Come partecipare e seguire il Festival Mirabilia

Per seguire l’edizione 2022 dal tema “STRANGE BEASTS FROM OUTER SPACE”, fino al 4 settembre 2022 a Cuneo e il MIRABILIA ON THE ROAD scarica l’app “StanApp” di Mirabilia Festival, disponibile sia per IOS sia per ANDROID, per avere sempre a portata di mano il programma completo: https://bit.ly/3Oml4wY

Oppure vai sul sito di Mirabilia Festival: https://bit.ly/3v2Hdt6