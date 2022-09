Elezioni, la presentazione di Azione-Italia Viva a Cuneo. Enrico Costa: "Servono pragmatismo e competenza" [FOTO E VIDEO]

Entra nel vivo la campagna elettorale dei candidati del Terzo Polo, nato dall'unione di Azione ed Italia Viva.

Oggi pomeriggio, sabato 3 settembre, presso il ristorante “Le Petit Papillon” di Cuneo, i candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica della lista “L’Italia Sul Serio”, insieme ai segretari provinciali di Azione e Italia Viva, Andrea Vassallo e Francesco Hellmann, hanno illustrato il programma elettorale del Terzo Polo e le strategie che metteranno in campo al servizio della Provincia Granda.

Si tratta dell'Onorevole Luigi Marattin, candidato nel collegio plurinominale di Cuneo-Asti-Alessandria e l’Onorevole Enrico Costa, candidato nel collegio uninominale di Cuneo-Mondovì-Saluzzo. Nel corso dell'incontro sono state presentate anche le candidature di: Vincenzo Pellegrino, consigliere comunale di Cuneo, Marta Giovannini, sindaco di Verduno, Barbara Baino, sindaca di Mongardino, Anna Bracco, coordinatrice di Italia Viva città di Cuneo e Francesca Bassa, referente regionale per la transizione digitale di Azione.

"Il Terzo Polo rappresenta la più grande novità politica di queste elezioni - afferma l'onorevole Enrico Costa - tra due poli che sono pieni di contraddizioni, pensiamo al centro destra che ha dentro chi stava contro il Governo e chi lo sosteneva ma poi lo ha fatto cadere, o il centro sinistra che ha chi sostiene l'agenda Draghi e chi ha votato contro di lui. Noi rappresentiamo la continuità con questo metodo che ha portato la pacificazione nel nostro paese e una politica con i piedi per terra, perché Draghi alle forze politiche ha detto dei sì ma anche tanti no; e quando in Senato ha chiesto se erano pronte per continuare a sostenerlo e queste non hanno avuto il coraggio per tornaconto elettorale, noi ci siamo stati, lo abbiamo sostenuto. Non facciamo promesse mirabolanti, come fa ad esempio la Lega, che creerebbero voragini nei conti pubblici, noi dobbiamo essere ancorati all'Europa, non avere una politica che crei dissidi, ma un pragmatismo forte nella realizzazione delle opere.

Pensiamo che il nostro Paese sia stufo di lotte ideologiche. Bisogna puntare al pragmatismo per individiare cosa è necessario, come le opere devono essere realizzate, in quanto tempo e con quali costi, vale per il PNRR e come metodo di lavoro, ci vuole però competenza. E' facile fare proposte sulla carta che poi non reggono in Parlamento. Oggi i programmi sono fatti di slogan, gli slogan non possono essere tradotti in legge, sono promesse che non potranno essere mantenute. Sarebbe bene che i cittadini andassero a rileggere i vecchi programmi dei partiti, verificando cosa è stato realizzato. Noi facciamo la politica del buon senso e dei piedi per terra. Calenda e Renzi lo hanno dimostrato con una serie di provvedimenti di cui oggi beneficia il nostro Paese".