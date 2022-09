La Lega Salvini Premier torna a riunirsi alle sorgenti del Po per la "Festa del Monviso" [FOTO E VIDEO]

Festa “al chiuso”, causa tempo incerto, per la Lega riunitasi in uno dei luoghi simbolo della sua storia, alle pendici del Monviso, dove nasce il Po. Torna dopo due anni di stop, a causa della pandemia, il tradizionale momento di incontro dei militanti del Carroccio che hanno raggiunto nella mattinata di oggi, sabato 3 settembre, quota 1.700 per un momento di raccolta dei fedelissimi al partito che anticipa quello del 18 settembre a Pontida.



Durante l’incontro che si è tenuto all’interno della Baita della Polenta a Pian della Regina sono intervenuti il presidente della Lega Salvini Premier alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari, il senatore e segretario provinciale Giorgio Maria Bergesio, il deputato Flavio Gastaldi, il consigliere regionale Paolo Demarchi e l’eurodeputato Alessandro Panza.



A partecipare molti esponenti locali e regionali e militanti storici della Lega in un momento che acquista un valore ancora più significativo vista la concomitanza con le elezioni politiche del 25 settembre. Dopo un momento di confronto su montagna, agricoltura, ambiente e energia la festa è proseguita con la tradizionale “polentata”.

Nel video le interviste ai partecipanti all'incontro durante la "Festa del Monviso" della Lega Salvini Premier.