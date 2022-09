Ex Pretura, il sindaco di Brossasco diffida il collega di Venasca

Il sindaco di Brossasco, Paolo Amorisco, ha inoltrato nei giorni scorsi una missiva di diffida all’amministrazione comunale di Venasca a proposito dei lavori di manutenzione in corso sui locali dell’ex Pretura.

L’immobile di via Casavecchia, dove per tanti anni è stata amministrata la giustizia in valle Varaita, è oggetto da qualche anno di un contenzioso tra le amministrazioni di Venasca, Brossasco e Sampeyre, proprietari per un terzo ciascuno del fabbricato.

L’amministrazione comunale di Venasca, nell’ottobre del 2019, aveva deciso di dar corso ad alcuni lavori di messa in sicurezza senza però interpellare gli altri due Comuni comproprietari dell’edificio.

L’allora sindaco di Sampeyre, Domenico Amorisco, aveva fatto sentire le sue rimostranze, così come quello di Brossasco, Paolo Amorisco.

Il sindaco di Venasca, Silvano Dovetta, per cercare di mettere fine al contenzioso essendo il fabbricato situato nella via centrale del suo paese, aveva proposto una perizia di stima del valore dell’immobile per valutarne l’eventuale alienazione.

Il Comune di Brossasco, nel novembre del 2020, sollecitava con toni ultimativi il Comune di Venasca a comunicare l’esito della perizia.

In difetto, avrebbe provveduto di suo, affidando l’incarico ad un professionista.

Venasca rispondeva proponendo di dare avvio ad una procedura di mediazione per verificare, oltre al titolo giuridico, “i ruoli e le posizioni assunte da ciascun Comune nel corso degli anni in merito al possesso dell’immobile”.

In altri termini, l’amministrazione di Venasca ricordava di essersi fatta carico, nel tempo, della manutenzione e conservazione dell’immobile.

A stretto giro di posta, Brossasco richiedeva la consegna delle chiavi e della nuova serratura dell’edificio, che, nel frattempo, era stata sostituita senza che fosse stata data comunicazione a Brossasco e Sampeyre.

Ultimo atto per tentare di uscire dall’impasse, la proposta di mediazione avanzata dal Comune di Venasca avanti la “Camera di Commercio per la mediazione”, conclusasi però con un nulla di fatto perché l’allora sindaco di Sampeyre, Domenico Amorisco, non si era presentato.

Ora, a distanza di tempo, la questione torna alla ribalta con la “diffida”.

“Il fabbricato – ricorda Paolo Amorisco nella lettera indirizzata al sindaco di Venasca Dovetta e a quello di Sampeyre Dadone – risulta di proprietà di Venasca solo per la quota di un terzo. I restanti due terzi sono di proprietà di Brossasco e Sampeyre in parti uguali. A quanto risulta – rileva il sindaco di Brossasco – non sussistono agli atti le autorizzazioni formali per l’esecuzione di lavori da parte dei legittimi proprietari dell’immobile. Si diffida pertanto il Comune di Venasca dal proseguire ogni attività sull’immobile e dall’avvio di ogni iniziativa se non precedentemente approvata dai comproprietari. In caso di mancata e immediata sospensione dei lavori – conclude perentorio Amorisco – saranno attivate le segnalazioni agli organi competenti”.