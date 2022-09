Aperta la Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo: 75 anni di storia ma pronta alla sfida del futuro (FOTO)

Visitatori in gran numero fin dalle prime ore di apertura, alla mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo, che da 75 anni fa incontrare i protagonisti del mondo agricolo, ma non solo, nella tre giorni della festa patronale di San Chiaffredo.

500 stand presenti in circa 35.000 m espositivi e oltre duecento espositori nel percorso al Foro Boario di via don Soleri.

L’edizione 2022, in programma fino a lunedì 5 settembre, si è aperta questa mattina, dopo i saluti di autorità e rappresentanti di categoria, ospitando tra le parole di augurio e di ringraziamento dei molti interventi, proposte, appelli e il lancio di una sfida verso un nuovo modo di concepire l’agricoltura, dallo stato d’animo oggi preoccupato e in crisi come altri settori per il caro bolletta energia, il cambiamento climatico, i costi di produzione.

"Una mostra che ha saputo rinnovarsi e trasformarsi nel tempo, passando da fiera generalista a evento completo specializzato nel settore agricolo che coinvolge diversi ambiti dell’agricoltura: dalla frutticoltura al settore legno – sottolinea Carlotta Giordano, presidente della Fondazione Amleto Bertoni organizzatore della manifestazione, dopo i saluti del sindaco Mauro Calderoni e che grazie alla collaborazione con Arap Piemonte diventa anche un momento di confronto nell’ allevamento con la 49° mostra della razza bovina Frisona e del latte d’eccellenza.

L’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa - Essere qui oggi è un momento importante per noi che dobbiamo fare scelte per il futuro in un mondo che sta cambiando con nuovi problemi da affrontare. La meccanizzazione è una componente fondamentale per risolvere problemi urgentissimi come la siccità e per sostituire manovalanza. Siamo qui anche per ascoltare le esigenze del settore e per poter decidere le programmazioni dei prossimi anni".

"Serve fare rete tra tutti, tra sindaci e operatori di categoria e va rivisto il modo culturale di guardare all’agricoltura - ha affermato Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte – Siamo a Saluzzo, in questa rassegna storica anche per fare un grande sforzo culturale in questa direzione nei confronti del settore agricolo e di quello montano che ha grandissime opportunità. Grazie per aver sfidato la crisi e provare a fare un salto nel futuro".

Interrogarsi e fare ragionamenti sulle nuove esigenze i concetti trasversali, portati in evidenza dal parterre di rappresentanti al taglio del nastro, con l’appello ai politici affinchè venga affrontata con serietà la necessità di risposte delle imprese nel quadro di grave crisi.

La silvicoltura si conferma anche quest’anno, insieme alla frutticoltura e alla zootecnica, uno dei tre grandi pilastri della 75ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo. Al legno saluzzese è riservato uno spazio dell’area espositiva Polo Legno Monviso, all’interno del quale, domenica 4 settembre, gli “Amici Boscaioli d’Italia” hanno in programma una gara del “Triathlon del Boscaiolo” con l’abbattimento, sramatura e taglio con accetta del tronco di un albero, le tre adrenaliniche discipline che lo compongono e che simulano quello che può essere l’abituale lavoro del boscaiolo.

Lunedì 5 settembre alle ore 10, invece, il legno saluzzese sarà al centro dei lavori del convegno “Quali filiere forestali nelle Valli del Monviso”.

Il programma della Meccanica Agricola

Domenica 4 settembre ore 8 – Foro Boario apertura Fiera

Ore 14.30/16.30 – 49° Mostra Regionale valutazioni categorie Manze e Giovenche – finali

Ore 17 – 17a Junior Show Regionale (gara di conduzione e giudizio)

Lunedì 5 settembre

Ore 8 – Foro Boario apertura Fiera Ore 8.30/12.00 – 49a Mostra Regionale – valutazioni categorie vacche – finali Ore 10.30 – Tavola rotonda “Quali filiere forestali nelle Valli del Monviso” –

Presentazione dei risultati dei piani forestali valli Po e Varaita – Adempimenti e regole per la buona gestione degli interventi forestali – Legno energia: censimento regionale e opportunità per il settore – Opportunità per la cooperazione forestale dalle prossime programmazioni (La Tavola rotonda sarà valida ai fini formativi per Dottori Agronomi e Dottori Forestali)

Ore 12.00 – cerimonia di premiazione Mostra regionale e Junior show.

Per tutto il giorno, nel centro cittadino, si svolgerà la tradizionale Fiera di San Chiaffredo organizzata dal Comune di Saluzzo (Info: Polizia Municipale tel. 0175 211325)

Ore 16 – Chiusura fiera

Info: Fondazione Amleto Bertoni +39 0175 43527, info@fondazionebertoni.it Ingresso libero a tutti gli eventi