Quando la musica incontra la solidarietà e l’inclusione nascono splendide collaborazioni. Così alla grande kermesse estiva all’insegna della musica a Tarantasca “OndeSonore” ha donato al Centro Down di Cuneo ben mille euro.

Il ricavato della serata dedicata alle famiglie con bambini e ragazzi con Trisomia 21 è stata un successo, e il ricavato andrà a sostenere i progetti per l’autonomia.

Spiega Andrea Selleri: “In qualità di Presidente dell’Associazione Centro Down Cuneo Odv desidero porgere il mio sentito ringraziamento per la cospicua donazione di € 1.000,00 al nostro Centro in occasione dell’evento “OndeSonore”. E’ anche grazie a queste iniziative che possiamo portare avanti i progetti che permetteranno ai nostri ragazzi di vivere una vita piena e il più possibile autonoma”.

“La vocazione di OndeSonore è da sempre sostenere i progetti di questo tipo. Non a caso il nostro motto è “OndeSonore, onde benefiche” – spiega il presidente Davide Nivello -. E’ stata proprio l’opportunità di dare una mano al Centro Down Cuneo che ha generato una forte motivazione nel gruppo di volontari. Una motivazione che ha mostrato la forza della musica e cosa si può fare per il sociale, basta solo volerlo! Organizzare questo evento è sempre molto impegnativo è vero, ma poter aiutare le realtà del territorio ci ha ripaga di tutti gli sforzi!”.

“L’esperienza a Onde Sonore è stata qualcosa di davvero indimenticabile – esordisce Sabrina Martinengo, l’influencer cuneese che da sempre sostiene il Centro Down Cuneo -. Per questo ringrazio gli organizzatori di avermi dato questa grande opportunità perchè mi conoscete… dove c’è solidarietà io ci sono sempre! Donare fa bene al cuore!”.