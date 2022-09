C'eravamo tanto amati: finisce prima di cominciare l'avventura di Luciano Pedullà sulla panchina di Cuneo Granda Volley (VIDEO)

È durato come un battito d’ali il rapporto tra Cuneo Granda Volley e Luciano Pedullà.

Attraverso un freddo annuncio sui propri canali social e sul sito internet, la società di via Bassignano ha comunicato nella tarda serata di sabato 3 settembre, senza alcun comunicato stampa preventivo, l’annuncio della rescissione del contratto con l’allenatore novarese.

“Consensuale”, si legge nella nota prima dei rituali ringraziamenti “per l’impegno profuso in questi mesi di collaborazione”: parole che mai come in questo caso sanno di retorica.

I motivi di questo autentico terremoto in casa Cuneo, ad un mese e poco più dall’inizio del campionato, si conosceranno nei prossimi giorni, ma di certo non sono cosa di poco conto.

Abbiamo provato a metterci in contatto con il direttore sportivo Gino Primasso, ma nell’immediatezza dell’annuncio il telefono del direttore sportivo cuneese è rimasto desolatamente spento.

“Per me inizia oggi una nuova ed entusiasmante avventura”, diceva ai nostri microfoni Luciano Pedullà nel giorno del primo allenamento stagionale di quella che ormai è la sua ex squadra. Era appena il 18 agosto scorso, sembra passato un secolo.

Si diceva addirittura entusiasta di essere a Cuneo, Pedullà: “Sono molto contento di essere arrivato in una società alla quale ho sempre guardato con molto interesse ed affetto. Una società che mi ha sempre dato l’impressione di essere come una famiglia”.

Delle due l’una: o l’impressione di Pedullà era totalmente sbagliata, oppure anche nelle migliori famiglie qualche volta le cose possono andare maledettamente storte.

Nell’attesa di conoscere chi sarà il nuovo allenatore, la guida tecnica della squadra è stata affidata temporaneamente a Domenico Petruzzelli.

Vi riproponiamo l'intervista a Luciano Pedullà nel giorno del primo allenamento con la squadra