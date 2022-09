Volley maschile A3: Savigliano, una stagione 2022/23 ricca di novità (VIDEO)

Venerdì 2 settembre, nella suggestiva cornice di Palazzo Taffini a Savigliano, si è svolta la presentazione ufficiale del Monge-Gerbaudo Savigliano, prima squadra del Volley Savigliano, che prenderà parte al campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/23, accompagnata dall’annuncio di molte novità in vista della nuova annata.

Dopo i saluti iniziali di rito, introdotti da Doriano Mandrile, speaker dell’evento, la parola è passata al presidente biancoblu Guido Rosso, che ha ribadito obiettivi e ambizioni del sodalizio nella stagione ormai alle porte: “Grazie al contributo di tutti, c’è stata la volontà di mantenere la Serie A3, per provare a ottenere sul campo la salvezza. Abbiamo costruito un gruppo ambizioso, con un allenatore che conosce bene il campionato, e crediamo di poter fare bene. Un sogno nel cassetto? Riportare un giorno la pallavolo nel palazzetto di casa di Savigliano, dove oggi non possiamo giocare per ragioni regolamentari legate alle dimensioni della struttura”.

Subito dopo, accompagnati dagli applausi del folto pubblico presente, sono stati presentati tutti i giocatori e lo staff tecnico del Monge-Gerbaudo Savigliano 2022/23, con capitan Francesco Dutto e il suo vice Daniele Gallo a farsi portavoce delle motivazioni e delle ambizioni del gruppo nella nuova stagione.

Quindi, uno dei momenti-clou della serata: la presentazione della maglia da gioco ufficiale 2022/23, su cui campeggia il nuovo logo societario, immaginato per celebrare l’annata che porterà ai 50 anni di storia del club. A svelarla, i rappresentanti di Volley Sport Torino Roberto Parato e Roberto Griseri e Federico Veneroni, marketing manager di RV Distribution Luanvi, sponsor tecnico del Volley Savigliano.

Alla presentazione non potevano mancare anche le amministrazioni comunali coinvolte nel progetto Volley Savigliano. Antonello Portera, primo cittadino e padrone di casa, ha sottolineato come “è bello essere qui per celebrare una realtà che porta il nostro nome in giro per l’Italia. Il ritorno della Serie A3 a Savigliano? Sarebbe bello per tutti. Oggi non possiamo promettere nulla di concreto, se non il nostro grande impegno per provarci se si creeranno le condizioni”.

Entusiasta, a sua volta, il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro: “Poter ospitare anche quest’anno le partite casalinghe del Monge-Gerbaudo Savigliano è per noi motivo di vanto e vetrina molto importante per l’intera città. Inoltre, per me, che ho giocato in questa società e la conosco molto bene, vale ancora di più”.

La dirigenza saviglianese ha poi elencato le altre principali novità per l’annata in rampa di lancio: la conferma del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore per le partite casalinghe di Serie A Credem Banca, con un ringraziamento speciale alla “squadra” di volontari che si prodiga ogni weekend per la gestione logistica della gara; la campagna abbonamenti, con tariffe che prevedono agevolazioni per i più giovani e la nuovissima sciarpa del tifoso, con la scritta “Forza Savian” in omaggio; il nuovo sito societario, prossimo alla pubblicazione, su cui gli appassionati potranno trovare informazioni costantemente aggiornate sulle squadre del Volley Savigliano.

È stata, infine, la vice-presidente e responsabile del settore giovanile Mirella Fiorito a ribadire la centralità nel progetto societario del settore giovanile, che vanta numeri in costante crescita e che sarà presente pressoché in tutte le categorie nel 2022/23: Serie C, che negli ultimi anni è stata vetrina importante e rampa di lancio per la prima squadra, Under 17, Under 15, Under 13 e Mini-volley. Come figure di riferimento, affiancate da alcuni collaboratori, sono confermati Emanuele Bogliacini, Matteo Caula e Federico Dimitri.

“Lo scorso anno la nostra Under 13 è stata la migliore a livello territoriale e si è ben difesa anche su scala regionale. Per noi questo importante traguardo è fondamentale: a bambini e ragazzi ricordiamo sempre che un giorno saranno loro a difendere i nostri colori nelle categorie nazionali” – ha concluso Scotto.

La società Volley Savigliano coglie l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor, celebrati sul palco di Palazzo Taffini con la consegna della nuovissima sciarpa societaria, il cui contributo è essenziale per la crescita e lo sviluppo del progetto tecnico e sportivo, e in particolare: Monge Spa, Manti Impermeabili Gerbaudo Srl, Banca CRS Savigliano, Curti & Saffirio – Ingegneri Associati Savigliano, Unipolsai Assicurazioni, Gabetti Immobiliare, Fondazione CRS, McDonald’s e Carrozzeria Granda Car Savigliano.

Il roster del Monge-Gerbaudo Savigliano 2022/23:

Palleggiatori: Luca Filippi (1997), Roberto Trinchero (2003)

Schiacciatori: Marco Spagnol (schiacciatore/opposto, 2000), Andrea Galaverna (1994), Andrea Nasari (1996), Damiano Calcagno (schiacciatore/opposto, 1996), Nicolò Bergesio (2000), Filippo Camperi (2003)

Centrali: Francesco Dutto (1991), Daniele Mellano (2002), Lorenzo Rainero (2002)

Liberi: Paolo Rabbia (1997), Daniele Gallo (1993)

Allenatore: Lorenzo Simeon

Vice-allenatore: Matteo Brignone

Aiuto allenatore: Franco Osella

Scoutman: Andrea Torta

Preparatore atletico: Lorenzo Giraudo

Fisioterapisti: Fabrizio Bossolasco e Davide Ghibaudo