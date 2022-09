Salita alle Marittime: "Non ci si può improvvisare escursionisti e alpinisti" (VIDEO)

Cristiano Bastonero responsabile 15ª delegazione Soccorso Alpino Alpi Marittime, in una intervista video, spiega le difficoltà che si possono trovare nel corso di una salita in montagna e come correttamente affrontarle. Una bella chiacchierata con un tecnico volontario del soccorso da 18 anni, che racconta la storia di come è nato il Soccorso Alpino.

Video realizzato in data 18 agosto 2022