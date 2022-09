Giovanni Paolo I è beato, la testimonianza del compianto frate braidese Luca Isella

Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, il Papa che ha sorriso soltanto 33 giorni è Beato.

Un forte applauso si è levato in piazza San Pietro durante la cerimonia che si è svolta nella mattina di oggi, domenica 4 settembre. La festa liturgica sarà il 26 agosto, giorno della sua elezione al soglio di Pietro, nel 1978.



"Il nuovo Beato ha vissuto così: nella gioia del Vangelo, senza compromessi, amando fino alla fine", ha detto papa Francesco durante l'omelia. Aggiungendo: "Egli ha incarnato la povertà del discepolo, che non è solo distaccarsi dai beni materiali, ma soprattutto vincere la tentazione di mettere il proprio io al centro e cercare la propria gloria". Al contrario, "Seguendo l'esempio di Gesù, è stato pastore mite e umile. Considerava se stesso come la polvere su cui Dio si era degnato di scrivere".

Per comprendere meglio la figura del nuovo beato, riportiamo la testimonianza diretta del compianto frate braidese Luca Pier Giorgio Isella che papa Luciani lo ha incrociato in un momento particolare della sua vita.



Racconta fra Luca: “Tra il 26 ed il 29 settembre 1978 ero a Roma, ricorrendo il 450° dell’approvazione del nostro Ordine di frati Cappuccini, in una delegazione di studio sull’occasione. Era prevista un’udienza particolare in Vaticano nel giorno di giovedì 28; tutti curiosi di conoscere il nuovo Papa. Ci trovammo accanto a lui, presso il seggio papale, sulla piattaforma dell’Aula poi detta Paolo VI, davanti una folla strabocchevole. Papa Luciani dovette entrare sulla sedia portata a spalla, mi fece tenerezza, bersagliato dai lampi dei fotografi, dalle acclamazioni, sorrideva. Salutò in modo semplice e fraterno, accostandosi familiarmente a noi. Ascoltando la sua voce vidi che faceva fatica a respirare, non sapevo dei precedenti clinici poi emersi, della salute precaria. Pareva sopraffatto da quanto gli era attorno e sorrideva”.



La decisione di elevare agli onori degli altari Giovanni Paolo I ha acceso i riflettori sulla figura di questo Papa che ha regnato sulla Chiesa poco più di un mese, ma soprattutto ha permesso di riflettere sulle sue virtù. Continua frate Isella: “Tornammo al nostro lavoro, trascorse la notte. La mattina successiva presto sentii bussare forte alla mia camera: ‘Alzati presto, il Papa è morto!’. Mi chiesi se era una stramberia scherzosa dei confratelli per svegliarmi; era vero purtroppo. Nella mattinata eravamo in Vaticano, salimmo la scala regia, uno dei primi gruppi ammessi a vedere e pregare per il Papa morto. Fui impressionato da quanto vidi sul catafalco, da vicino scorsi ancora le macchie scure sul collo, tipiche dell’infarto; le dita irrigidite in modo nervoso. Ebbi in merito informazioni dettagliate dal frate agostiniano Blas Sierra, spagnolo di Valladolid che a Roma aveva relazione con la nostra comunità. Il padre Blas raccontava che quando il Patriarca Luciani scendeva a Roma era ospite della loro comunità all’Augustinianum e lui gli faceva abituale compagnia a tavola. Sì, confermò, il Papa è mancato improvvisamente, il cuore ha ceduto”.



Proprio il processo per la beatificazione di Luciani è riuscito finalmente a consegnare alla storia la verità sulla sua morte, da sempre avvolta da fitti misteri. “Ho voluto ricordare i particolari di questa mia esperienza personale per dimostrare la stupida fatuità e malevolenza di quanto di inverosimile si scrisse e si disse da alcuni in proposito alla morte del Papa. L’unico veleno presente a proposito della morte di papa Luciani, presto beato, era invece nella penna di chi scrisse quelle inconsistenti invenzioni”, conclude fra Luca.



E ora mettetevi comodi a leggere questa bella storia. Nato il 17 ottobre 1912 a Forno di Canale (oggi Canale d’Agordo), in provincia di Belluno, Albino Luciani è stato Papa soltanto per 33 giorni, uno dei pontificati più brevi della storia, ma ricco di promesse di apertura. Fu lui a dire il 10 settembre 1978 che Dio non solo “è papà”, ma “più ancora è madre”. Parole piene di tenerezza che provocarono il disappunto di qualche teologo.



Figlio di una terra povera caratterizzata dall’emigrazione, ma anche molto vivace dal punto di vista sociale e di una Chiesa caratterizzata da figure di grandi sacerdoti, Luciani venne ordinato prete nel 1935 e nel 1958 diventò vescovo di Vittorio Veneto. Fu un pastore vicino alla sua gente, tanto da scegliere per il suo stemma episcopale la parola ‘humilitas’. Con questo spirito partecipò al Concilio Vaticano II, intervenendo e facendosi così conoscere tra i ranghi della Chiesa. Nel 1969 fu nominato Patriarca di Venezia e in seguito cardinale da Paolo VI, a cui successe dopo un conclave durato un solo giorno. Il suo nome fu un omaggio ai due pontefici che lo avevano preceduto (l’altro era Giovanni XXIII).



Detto il ‘Papa del sorriso’, fu il primo pontefice ad abbandonare il tradizionale pluralis maiestatis nei suoi discorsi, rivolgendosi in prima persona singolare ai fedeli. Con lui, per la prima volta dopo molti secoli, il Papa non venne incoronato: al posto della tiara in testa gli fu imposto sulle spalle il pallio. Giovanni Paolo I dimostrò grande attenzione al tema della povertà del Sud del mondo, sottolineando l’inutile opulenza dell’Occidente (come dimostra l’enciclica ‘I poveri e la povertà nel mondo’).

Parlò anche della questione sociale, dell’importanza di dare ‘la giusta mercede’ ai lavoratori.



Morì improvvisamente nella notte del 28 settembre 1978; venne ritrovato senza vita dalla suora che ogni mattina gli portava il caffè in camera. Nel suo brevissimo papato, Luciani pronunciò 9 discorsi, tenne 4 udienze e due omelie. Ma la sua semplicità e il suo sorriso sono rimasti impressi nella memoria di tutti.