Grande emozione nel monregalese per il treno storico della Val Tanaro [FOTO]

Grande emozione oggi, domenica 4 settembre, per il passaggio del treno storico dell'Alta Val Tanaro.

La partenza da Torino Porta Nuova, in direzione Ormea, con le carrozze storiche Centoporte e trazione Diesel, per salutare la fine dell'estate e la stagione estiva di eventi organizzati da D'Acqua e di Ferro, progetto finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando In luce, per valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori.

La sosta nella stazione di Mondovì è stata arricchita dal laboratorio di stampa curato dal Museo della Stampa e da performance artistiche e musicali con Pablo Y Luna.

A seguire le fermate tradizionali sulla tratta storica da Ceva, il passaggio nella stazione di Nucetto dove, per circa un'ora, sono state aperte le sale espositive del Museo storico di Nucetto e dell'Alta Val Tanaro nonchè il Museo della linea ferroviaria Ceva-Ormea.

I musei rimarranno aperti anche nel pomeriggio dalle 14,30 alle 19, quando il treno rientrerà da Ormea/Garessio.Per l'occasione a Garessio sarà aperto il Museo Civico: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. Ingresso libero.

Poi l'arrivo a Garessio per vivere una giornata all'insegna del folklore valtanarino, con il Bal do Sabre, della musica e dell'enogastronomia oppure la seconda con meta ad Ormea, ove i viaggiatori potranno assaporare, oltre ai piatti tipici della cucina locale, la musica avvolgente del 6° Raduno di Fisarmoniche.

Personaggio di punta del viaggio Moses Concas, direttamente dal programma televisivo Italia’s Got Talent, che proporrà una carrellata di composizioni, nel pomeriggio a Garessio.