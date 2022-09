Elezioni Provincia: "Cento sindaci hanno sottoscritto il sostegno a Roberto Dalmazzo"

Il percorso di avvicinamento alla presentazione ufficiale delle candidature per la presidenza della Provincia di Cuneo, in programma lunedì 5 settembre, si arricchisce di un particolare che ha visto protagonista questa mattina Roberto Dalmazzo.

I Sindaci dei Comuni che aderiscono all’Associazione Octavia hanno infatti voluto dare un risvolto ufficiale alla consegna delle firme di sostegno alla candidatura del Sindaco di Lagnasco. Questa mattina, presso il Punto Octavia di Scarnafigi, si sono infatti ritrovati i primi cittadini, consegnando direttamente al loro candidato le firme degli amministratori che compongono l’Associazione nata nel 2016 e che raggruppa attualmente 17 Comuni delle "Terre di Mezzo" per un totale di oltre 28.000 abitanti: Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Lagnasco, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco.

Si arricchisce intanto la lista di Comuni e amministratori che hanno deciso di sostenere la candidatura di Roberto Dalmazzo per le elezioni in programma il prossimo 25 settembre, proposta dal Comune di Savigliano a fianco dei piccoli Comuni di Octavia. Quando mancano 36 ore al termine previsto per la presentazione della candidatura, le firme autenticate sono circa 700 e sono già 100 i sindaci cuneesi che hanno sottoscritto il loro sostegno a Roberto Dalmazzo.



NOTA DAL SITO: www.comune.lagnasco.cn.it