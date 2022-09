Intervista a Luca Baravalle: "La serietà e la meritocrazia siano una priorità per il prossimo governo"

Ieri, sabato 3 settembre a partire dalle 17 a Cuneo, presso il Ristorante “Le Petit Papillon”, si è tenuto l’incontro di presentazione dei candidati di Azione-Italia Viva alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo.



Presenti l’Onorevole Luigi Marattin, candidato nel collegio plurinominale di Cuneo-Asti-Alessandria e l’Onorevole Enrico Costa, candidato nel collegio uninominale di Cuneo-Mondovì-Saluzzo.



Insieme a loro hanno presentato la propria candidatura Vincenzo Pellegrino, consigliere comunale di Cuneo, Marta Giovannini, sindaco di Verduno, Barbara Baino, sindaca di Mongardino, Anna Bracco, coordinatrice di Italia Viva città di Cuneo e Francesca Bassa, referente regionale per la transizione regionale di Azione.

Baravalle, cosa pensa di questa coalizione presentata oggi? Che cosa l’ha colpita maggiormente?

Ho ascoltato con curiosità e interesse gli interventi, per farmi un’idea generale e capire soprattutto quali saranno le strategie individuate da mettere in campo al servizio della Provincia Granda, tema a me molto caro.

Sono rimasto favorevolmente colpito dall’intervento dell’Onorevole Marattin che ha sottolineato l’importanza della meritocrazia in ambito pubblico. L’accesso al lavoro nella pubblica amministrazione deve necessariamente essere improntato su procedure sempre più selettive volte ad accertare la professionalità richiesta, che garantiscano il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alla posizione da ricoprire.

Il nostro paese necessita di una migliore organizzazione del lavoro, che ne incentivi la qualità della prestazione lavorativa.

Enrico Costa, ex berlusconiano, oggi vice di Calenda, scenderà in campo nel collegio uninominale, il renziano Luigi Marattin nel collegio plurinominale… insieme nella stessa corsa. E’ una sfida impossibile?

Una battaglia sicuramente impegnativa ma non impossibile. L’onorevole Costa, dopo aver rischiato di trovarsi a rappresentare una coalizione di centrosinistra con Pd e alleati, ora ha una missione non facile ma a mio avviso realizzabile.

Tra calendiani e renziani, i rapporti sono complicati da non poche incompatibilità personali, ma ad avere la meglio sulle ragioni dei territori sarà la ragion politica e il grande senso di serietà dei progetti per il nostro paese. La presentazione di oggi ha comunicato questa volontà, punto di partenza fondamentale.