Provincia, 800 firme a sostegno della candidatura a presidente di Luca Robaldo

Presentata questo pomeriggio la candidatura, 800 firme per "Patto Civico per la Granda". Il Sindaco di Busca: "Robaldo lavorerà a ricucire lo strappo cui stiamo assistendo. L'altra coalizione nasce, infatti, dall'imposizione di un solo partito che ha impedito una candidatura unitaria"

"Elva, Macra, Bergolo e Ostana insieme a tanti altri, cioè i più piccoli comuni del cuneese, hanno sottoscritto la candidatura del 'Patto Civico per la Granda': si tratta, a mio avviso, della chiara testimonianza che la sensibilità generale è lontana da chi vuole dividere il nostro territorio in 'grandi' e 'piccoli' per mascherare una decisione eminentemente politica".

Lo annuncia Marco Gallo, Sindaco di Busca, che poco fa ha presentato all'Ufficio Elettorale Provinciale la candidatura a Presidente del Sindaco di Mondovì, Luca Robaldo

"Sono particolarmente grato agli 800 amministratori della Granda che hanno sottoscritto la candidatura. In questa grande partecipazione io leggo la condivisione dell'appello che ho lanciato lo scorso 23 agosto: nessuna divisione, nessun recinto, nessuna battaglia ma solo tanta buona volontà di lavorare insieme, di unire un territorio che ha bisogno di collaborazione oltre ogni bandiera di partito.

Peraltro, aver raggiunto 800 firme porta la candidatura di Robaldo ad essere la più condivisa dal 2014, cioè da quando sono gli Amministratori ad eleggere il Presidente della Provincia: nel 'faldone' della candidatura ci sono firme di amministratori di piccoli Comuni, di Comuni di fascia demografica media e dei Comuni più grandi e tutto questo non solo ci rassicura sul metodo civico attraverso il quale abbiamo costruito questo percorso ma ci dà enorme fiducia per il risultato finale, oltre a spronarci a lavorare ancora più intensamente perché la nostra Provincia possa avere un Presidente capace, d'esperienza e sempre disponibile. Non ci sono solo i numeri sono dalla nostra parte bensì la trasversalità del sostegno, diffuso fra montagna, collina e pianura" prosegue Gallo.

"Vogliamo rilanciare, innovandolo, il 'metodo Cuneo', certi che moderazione e pragmatismo siano la spina dorsale di questa nostra terra.

Per questo motivo ho chiesto a Luca Robaldo di lavorare ad una Provincia che parli con maggiore continuità con le Associazioni di Categoria, gli Enti del Terzo Settore, le Fondazioni bancarie, il mondo dello sport, quello della cultura e gli imprenditori" conclude il primo cittadino buschese.