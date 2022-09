Due alpinisti bloccati sul Monviso recuperati in serata dal Soccorso Alpino

Intervento serale per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese impegnati nel recupero di due alpinisti bloccati durante un'ascesa al Monviso.

La prima chiamata è stata effettuata intorno alle 17,30. I due hanno comunicato di essere bloccati lungo la cresta est della montagna. Le condizioni meteo in quel momento erano avverse per tentare un intervento con mezzo aereo. Rimanendo collegato con i due alpinisti il capostazione del Soccorso Alpino di Crissolo li ha guidati telefonicamente verso la via della Lepre, dove comincia il percorso che intorno a quota 3500 metri conduce a mezza costa alla via normale.



Poco dopo le 19 i due alpinisti hanno nuovamente richiamato i soccorsi comunicando di essere sfiniti. Nel frattempo il meteo era migliorato ed è quindi decollato il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha recuperato il tecnico di valle e ha proceduto con il recupero tramite verricello dei due malcapitati che sono stati ricondotti a valle illesi.