Onore al Generale saluzzese Carlo Alberto Dalla Chiesa a 40 anni dall'agguato per mano mafiosa

Saluzzo ha ricordato e rinnovato il messaggio di uno dei suoi più illustri cittadini: il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel 40° anniversario della sua morte, avvenuta in via Carini, a Palermo il 3 settembre 1982. Agguato in cui morirono anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Una cerimonia sobria e sentita incorniciata dai colori della bandiera e di quelli della divisa dell’Arma dei Carabinieri, nel municipio di Saluzzo, città dove l’eroe nazionale nacque il 27 settembre del 1920.

Tre squilli di tromba, la deposizione della corona d’alloro davanti alla lapide, un minuto di silenzio, l’alzabandiera, l’inno di Mameli, gli elementi del cerimoniale carico di emozione, che hanno preceduto le parole del ricordo.

Le tappe più significative della carriera militare sono emerse nel profilo tracciato dal sindaco Mauro Calderoni che ha messo l'accento sull’amore per Saluzzo: “Carlo Alberto Dalla Chiesa non dimenticò mai la terra che lo vide bambino e ne mantenne sempre vivo il legame, in particolare con la balia Teresa Carletti e la sua famiglia. Oggi quel legame è tenuto vivo dell’amicizia e dall’affetto di cui ci onora il figlio Nando.

La “sua” Saluzzo non l’ha mai dimenticato. Nel primo anniversario del suo omicidio fu a lui intitolata la nuova scuola elementare del quartiere “Maria Ausiliatrice”. Il 2 giugno 2006, nella sede del Palazzo Comunale, fu apposta la lapide che ricorda la sua figura e il suo impegno, ed oggi diffonde il suo monito accanto a quella dedicata ad Amedeo Damiano, altro saluzzese e uomo delle istituzioni, ucciso perché contrastava il malaffare”.

Nell’intervento del primo cittadino anche il ricordo di due saluzzesi che hanno servito l’Arma ed il Paese fino al sacrificio supremo: Mario Malausa e il maresciallo Giovanni Cavallaro. Lo scorso anno 2021 nel centenario della nascita del Generale la città ha inaugurato un monumento in piazza Garibaldi, dedicato “alla sua vita” , e alla “nostra memoria” per non dimenticarne l’esempio.

La sensazione da brivido di essere dentro la scena di guerra di 40 anni fa, è stata condivisa dal Prefetto di Cuneo, Fabrizia Triolo che nell’82 frequentava l’Università di Palermo, sua città natale.

"Ricordo bene le sirene e ciò che si respirava in città - ha affermato parlando anche dei sentimenti che si agitavano nell’animo dei giovani di allora, l’ impotenza e il dolore per la consapevolezza forte delle due facce di Palermo. "Con il Generale Dalla Chiesa avevamo capito che non moriva la speranza, ma che se ognuno avesse fatto la propria parte si sarebbe potuta alzare una unica voce forte.

Il messaggio che hanno insegnato uomini come il generale è un messaggio da custodire e rinnovare qualunque sia la propria esperienza e personalità".

L’ impegno per contrastare la mafia e l’economia della stessa, il sentire gli apparati dello Stato non sempre vicini, sono state ricordate dal Generale di brigata Antonio Di Stasio Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, che ha evidenziato il debito di riconoscenza per ciò che ha fatto Dalla Chiesa rafforzandolo nella frase di José Saramago ( Nobel per la Letteratura 1998): "Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere”.

“E ,allora non possiamo dimenticare un uomo cosi valoroso che ha donato la propria vita per difendere valori così importanti. Grazie a lui abbiamo una coscienza civile nuova che ha fatto sapere al mondo che la mafia esisteva e che era una realtà che si voleva nascondere.

La responsabilità è la nostra a prescindere dal fatto di avere l’onore di indossare la meravigliosa uniforme dell’Arma. Perché essere Carabinieri non è solo appartenenza alla divisa, ma è la coscienza civile di ogni cittadino”.

Di Stasio che si è detto orgoglioso di onorare il Generale nella sua città natale, ha sottolineato il dovere e l’impegno di far memoria per il futuro, soprattutto verso i giovani e nelle scuole come voleva il pensiero-sogno di Dalla Chiesa “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli".

W l’Arma, l’esortazione corale dei numerosi Carabinieri in alta uniforme, dopo la foto ricordo davanti al municipio di Saluzzo, a conclusione della cerimonia a cui hanno partecipato sindaci, associazioni combattentistiche e cittadini.