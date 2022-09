Calcio Serie D: eurogol ed emozioni, Bra batte Legnano 3-2

Buona, anzi ottima la prima del Bra in campionato. La squadra di Floris batte 3-2 il Legnano al termine di 90 minuti (più recupero) vibranti. Ospiti in vantaggio con Banfi, pareggia Marchetti con una prodezza. Nella ripresa arriva la firma di Menabò ma Romano pesca l'incrocio dei pali con un siluro. Di Tuzza, a cinque dalla fine, il gol partita.

I giallorossi partono bene, provando a sfruttare le corsie esterne. Al 14' ci prova Bongiovanni, pescato in area da Capellupo. Tiro impreciso e pallone sul fondo. Il Legnano non si scompone e trova il vantaggio alla prima vera occasione. Azione impostata da Rocco, rifinita da Romano e chiusa da Banfi che, al cospetto di Ujkaj, non sbaglia: 0-1 al 18'. Poco dopo si rende pericoloso ancora Rocco. Ujkaj ne blocca la conclusione di destro a pelo d'erba. I padroni di casa reagiscono ed impattano poco dopo la mezz'ora. Sensazionale il gol del pari braidese, siglato da Marchetti. Corner di Capellupo, il numero 13 di Floris calcia al volo da fuori area ed infila Ravarelli con un destro imparabile, 1-1. Squillo di Menabò al 40', diagonale a lato. Non fa meglio Gerbino, tre minuti più tardi: conclusione alle stelle su sviluppi di un calcio di punizione. Squadre a riposo sull'1-1 e partita aperta.

Grande chance per il Bra in avvio di ripresa. Pautassi sfonda a sinistra e penetra in area sfruttando un rimpallo ma viene neutralizzato sul più bello dal portiere ospite. Giallorossi in vantaggio al 56'. Lungo (e preciso) lancio di Capellupo, Menabò vince un contrasto e si invola verso la porta avversaria sfoderando la necessaria freddezza sotto porta, 2-1. Primo sigillo in campionato per l'ex Fossano, ammonito dall'arbitro per un'esultanza ritenuta eccessiva. La gioia del gol, tuttavia, dura poco, appena tre minuti. Missile di Romano dalla lunga distanza e pallone all'incrocio dei pali, 2-2. Fase calda, caldissima della partita. Ancora Legnano insidioso, Kone Mamadou sciupa davanti a Ujkaj dopo un coast to coast a tutta velocità. La formazione di Floris sfiora il raddoppio al minuto 72. Derrick fa tutto bene ma pecca di egoismo cercando il tiro, da posizione defilata, anzichè servire Menabò nel cuore dell'area. Palo esterno ed azione sfumata. Emozioni infinte e capovolgimenti continui. A cinque dal termine Bra di nuovo avanti. La rete porta la firma del neoentrato Tuzza, abile a correggere un tocco di Bongiovanni. Non è finita perchè serve il migliore Ujkaj per conservare il vantaggio. Eccellente la respinta su Mamadou Kone all'88'. Il Legnano ci prova fino all'ultimo (sei minuti di recupero concessi) ma il risultato non cambia più ed il Bra inizia il campionato con una vittoria esaltante.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Ujkaj, Quitadamo, Tos, Marchetti; Bongiovanni, Daqoune, Capellupo, Gerbino (73' Dall'Olio), Pautassi (73' Tuzza); Menabò (82' Pavesi), Derrick (88' Di Benedetto). A disp: Favaro, Anqoud, Job, Olivero, Mawete

Legnano (4-4-2): Ravarelli, Barbui, Arpino, Cosentino, Losio; Kone Odjoubie (82' Benedetti), Vernocchi, Myrtollari (60' Donnarumma), Rocco; Romano, Banfi (51'Kone Mamadou). A disp: Pallavicini, Silvesrte, Zeroli, Oliviero, Grisorio

Gol: Banfi 19', Marchetti 31', Menabo 56', Romano 59', Tuzza 85'

Ammoniti: Menabò, Capellupo

Espulsi:

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro di Catania, assistenti Ares Beggiato di Schio e Antonio Giangregorio di Padova