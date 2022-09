‘La via delle 5 – Terre da scoprire’ accoglie i turisti in e-bike

Sono 10 le postazioni di ricarica per e-bike, installate nei 5 Comuni del Distretto del Commercio ‘La via delle 5 – Terre da scoprire’ (Cavour, Barge, Bagnolo Piemonte, Vigone e Villafranca Piemonte). Ognuna ha 4 stalli e un pannello informativo che illustra il progetto del distretto. L’intervento è stato finanziato con un contributo regionale di circa 50.600 euro e ogni paese ha scelto quale forma dare alle due postazioni che gli spettavano e dove posizionarle per valorizzare i propri ‘centri commerciali naturali’, ovvero i negozi.

Cavour ha scelto di farsi rappresentare dal simbolo della Rocca, Barge dal Monviso, Bagnolo ha puntato sul campanile e l’ala comunale, Villafranca sul Ponte sul Pellice con un pescatore, mentre Vigone ha preferito non personalizzarlo per ragioni di collocamento (quello posizionato in piazza Palazzo civico ingloba lo schermo comunale).

Le postazioni sono state realizzate in corten, materiale resistente alle intemperie e che dura nel tempo, dalla ditta di Maurizio Bonansea di Buriasco.

L’idea è di accogliere i turisti e dare loro un servizio di ricarica che consenta nel frattempo di conoscere e frequentare i negozi di ogni singolo paese, ma anche di creare un percorso turistico-commerciale all’interno del distretto.