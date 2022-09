Bocce: la quadretta "Pedonese Leone Carni Cervere" trionfa nel trofeo città di Borgo San Dalmazzo

La quadretta della Pedonese Leone Carni Cervere composta da Carlo Giraudo, Oscar Lorenzo Belliero, Sergio Panero e Domenico Mometto si è aggiudicata sui campi di casa il Trofeo città di Borgo San Dalmazzo poule regionale ABCD/BBBD e inferiori, diretta dall'arbitro Armando Ferrero.



In finale Mometto e compagni hanno avuto la meglio sulla Pedonese di Carlo Negro, Massimiliano Dalmasso, Piero Occelli e Silvano Bernardi con il punteggio di 9 a 2. Stop nei quattro per Beinettese (Vincenzo Siccardi, Fausto Bergamo, Rinaldo falco, Daniele Cigolini) eliminati dalla quadretta di Negro 13 a 9 e per la Centallese che schierava Roberto Doria, Ivo Cravero, Corrado e Massimo Trucco superati 13 a 5 dai vincitori.



Si ringraziano i giocatori che hanno partecipato tutti gli sponsor che hanno fatto si che la manifestazione si svolgesse. Si ringrazia inoltre l'amministrazione comunale: alla finale erano presenti il vicesindaco Clelia Imberti e l'assessore alle manifestazioni Fabio Armando.