Dronero: un regalo inaspettato all'associazione Mastro Geppetto

A Dronero, l'associazione Mastro Geppetto è una delle realtà attive e propositive del territorio.



Formalmente costituita il 10 gennaio 2014, è formata da fabbri, falegnami, muratori, giardinieri, hobbisti ma anche persone semplicemente appassionate. Nel motto che da sempre la caratterizza: "Dronero quanto mi piaci: ti voglio sempre più bella", questa associazione negli anni si è molto distinta, trovando incoraggiamento e sostegno da parte di molti cittadini.



Un regalo inaspettato. Ed è proprio stato il credere nell'intento di questa realtà dronerese che ha portato il signor Emanuele Sismondini a donare 5 suoi attrezzi: due decespugliatori, una motosega, un soffiatore, un tagliasiepi a scoppio ed un tagliaerba manuale.



"È stato davvero un gesto bellissimo quello del signor Sismondini, che desideriamo ringraziare sentitamente." Ci tengono a dire dall'associazione.



Attrezzi infatti utilissimi per i volontari Geppetti: tra le realizzazioni dell'associazione gli orti didattici nei pressi del Mulino Cavanna, prezioso spazio dove in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e l'Istituto Alberghiero di Dronero ogni anno vengono realizzati importanti progetti. Poi le collaborazioni con il comune di Dronero per il rifacimento di alcune zone e molto altro.



Mastro Geppetto è nel fare tenace degli ammirevoli volontari, ma anche in tutte le persone che ci hanno creduto e che continueranno a farlo.