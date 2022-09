La 75ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo chiude sfiorando i 25 mila visitatori

Si è conclusa oggi alle ore 14, con un bilancio che sfiora le 25.000 presenze, la 75ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, 14ª edizione Nazionale, organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni con il patrocinio della Città di Saluzzo, della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, in collaborazione con Terres Monviso e Polo del Legno del Monviso. Un’edizione da record, con numeri mai raggiunti sino ad oggi, in un anno di “ritorno alla normalità”, ma al contempo segnato da grandi incertezze geopolitiche ed economiche. Durante i tre giorni di apertura della manifestazione, il Foro Boario di Saluzzo è stato invaso da migliaia di persone, tra cui numerose famiglie e un importante pubblico di settore rivolto all’acquisto e al confronto, proveniente da diverse zone del Piemonte e non solo.

“Il bilancio di questa nuova edizione della Mostra della Meccanica Agricola è più che positivo – commenta l’ente organizzatore. - "In questi anni abbiamo assistito ad una costante crescita dell’evento, partendo dai 12.852 visitatori del 2020 all’interno di un’area di 35 mila mq con 155 espositori e 500 piazzole, e arrivando oggi a 25.000 persone accorse durante i tre giorni di fiera, in uno spazio di oltre 41 mila mq riempito da 200 espositori, di cui 12 nuove aziende e 550 piazzole.

La 75ª edizione della Mostra della Meccanica Agricola ha rappresentato un grande successo per la città, le Terre del Monviso e le ditte del comparto, centro e cuore pulsante dell’agricoltura della provincia di Cuneo. Ora, anche grazie alla spinta positiva di questo importante momento, siamo sicuri sia importante procedere ancora insieme, confrontandosi e cercando le possibili risposte al futuro che ci attende”.