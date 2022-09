La solidarietà dell'UGI per i bambini malati di tumore torna a Canale con “La partita più bella del mondo”. In campo anche Cirio e Willie Peyote

La solidarietà dell'UGI in favore di bambini e ragazzi malati di tumore e delle loro famiglie si appresta a tornare sul territorio del Roero: la storica associazione torinese, infatti, ha organizzato la 2ª edizione de “La partita più bella del mondo”, in programma presso l'impianto sportivo “Malabaila” di via Mombirone 44 a Canale domenica 11 settembre (ingresso a offerta minima di 5 euro). L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per “adottare” un alloggio di Casa UGI, la struttura di ospitalità per pazienti e famiglie di corso Unità d'Italia 70 a Torino, contribuendo alle spese di gestione e alle utenze per un anno intero.

In campo Alberto Cirio, Willie Peyote, Pietro Morello e molti altri

Il fischio d'inizio è fissato alle 14 con un triangolare in memoria di Mattia Messina, sfortunato giovane che dopo aver lottato fino in fondo non è riuscito a superare la malattia, a cui parteciperanno la 100% UGI Torino (squadra composta da ragazzi guariti, ndr), l'ASD Canele Academy e il Perosa Argentina. A seguire sarà la volta dal match tra la Canale Academy All Stars, formata da vecchie glorie canalesi, e la UGI ODV & Friends, con la presenza di volti noti del mondo istituzionale, dello sport e dello spettacolo come il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, Willie Peyote, Pietro Morello, Hernanes, Gianpiero Perone, Tommy Cassi, Marco e Mauro, Giorgia Boni, Johnson Righeira, Greta Galli e “Oskar” Giammarinaro degli Statuto. A loro si aggiungeranno diversi medici impegnati in prima linea nella lotta alle malattie oncologiche in età pediatrica. Gli incontri verranno trasmessi in diretta radiofonica su Radio Alba e Radio UGI e in video streaming sulla pagina Facebook di Radio Alba grazie a Lavezzo Studios.

L'importanza dello sport per i ragazzi guariti e per chi affronta la malattia

“La partita più bella del mondo” servirà anche a ribadire l'importanza dell'attività fisica e dello sport nel recupero e nella riabilitazione di chi è guarito, oltre che a dare speranza a chi sta ancora affrontando la malattia: “Domenica - sottolinea il presidente dell'UGI Enrico Pira – celebreremo la partecipazione attiva dei nostri ragazzi, che vivranno un evento sportivo di qualità in grado di sancire la loro guarigione, il valore della solidarietà e della partecipazione collettiva”. “La squadra 100% – aggiunge il direttore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Regina Margherita Franca Fagioli – è la dimostrazione dell'impegno dei nostri ragazzi che, dopo aver lottato e vinto la malattia, condividono esperienze concrete che fanno da spinta motivazionale per i coetanei non ancora guariti”.

Il supporto di tutta Canale

Non poteva mancare il supporto di tutta Canale, testimoniato dal patrocinio del Comune e dalla partnership con l'ASD Canale Academy: “Nonostante il periodo complicato - commenta il sindaco Enrico Faccenda – questi eventi riescono comunque a regalarci enormi soddisfazioni: dopo la bella esperienza dell'anno scorso, siamo davvero felici di ospitare ancora una volta un evento in grado di coniugare con professionalità il mondo dello sport a quello dell'UGI e dei suoi ragazzi; non vediamo l'ora che sia domenica”. “Siamo davvero orgogliosi - dichiara il vice-presidente della società Marco Milano – che un'iniziativa nata come una partita di amici si sia trasformata in qualcosa in più: il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere e renderci interessanti, in modo da coinvolgere nel progetto un numero sempre maggiore di partner e artisti”.

Martina Maccari madrina d'eccezione

Madrina d'eccezione Martina Maccari, ideatrice di nèttare, progetto editoriale innovativo basato anche sulla realizzazione di iniziative di charity come “Sulla stessa strada”, cammino di 26 giorni lungo il Po per raccogliere fondi in favore della Neurochirurgia del Regina Margherita: “Essere contattata dall'UGI - afferma – è un onore e il miglior riconoscimento per l'impegno che io e la mia famiglia stiamo mettendo nell'aiuto dei bambini. Lo sport, attraverso il movimento e lo stare insieme e all'aria aperta, è sicuramente la migliore e più concreta dimostrazione di guarigione”.

Partner e sponsor

Tra i partner dell'evento figurano anche l'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, la Juventus FC, il Torino FC e il Parma Calcio. Gli sponsor, infine, sono Italgel, Teloneria Giacone, Enrico Serafino 1878, Eataly, E. Vigolungo Plywood, Gruppo Immobiliare Valore Casa, Azienda Agricola Cascina Chicco, I Tre Chef Albagnülot & Co. ed Errea Play Asti.