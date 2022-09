Mondovì ha un nuovo medico di base: la dottoressa Eleonora Indemini riceverà in via Marchese d'Ormea

Dal prossimo 19 settembre a Mondovì si inserirà un nuovo medico titolare di assistenza primaria la dott.ssa Eleonora Indemini, che presterà la propria attività presso l’ambulatorio di via Marchese d’Ormea 1 (tel. 0174 247217 – 339 4626994), con i seguenti orari: lunedi e martedi dalle ore 9 alle 12; mercoledi dalle 15.30 alle 18.30; giovedi e venerdi dalle 9 alle 12.

Gli assistiti potranno effettuare la scelta online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte; oppure recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale e, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, di delega corredata da fotocopia del documento d’identità, presso gli Sportelli di Scelta/Revoca dell’Ospedale di Mondovì - Via San Rocchetto, 99 - d al lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00 (orario continuato).

Gli assistiti potranno effettuare la nuova scelta del medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza/domicilio, compatibilmente con la disponibilità di posti e con la limitazione che, se la distanza tra la loro residenza/domicilio e lo studio del medico che intendono scegliere dovesse superare i 20 chilometri, dovranno acquisire l’accettazione da parte del MMG nei confronti del quale intendono effettuare la scelta.