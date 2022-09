Big Eyes Coin (BIG) guida la carica verso l'adozione di massa delle criptovalute con Binance Coin (BNB) e Dai (DAI) alle spalle

Il settore finanziario è stato dominato da istituzioni convenzionali come banche, società di intermediazione e governi per tutto il tempo in cui è stato abbastanza grande da avere importanza. Tuttavia, da oltre un decennio sta subendo una trasformazione grazie alle criptovalute. La tecnologia blockchain e il concetto di finanza decentralizzata (DeFi) hanno permesso alle persone di assumere il controllo dei propri fondi eliminando l'ingerenza di terzi e fornendo un livello superiore di privacy e controllo dei dati.

Questa rivoluzione delle criptovalute ha aperto la strada all'innovazione nel settore finanziario e in tutti gli altri aspetti della vita umana. Questa innovazione ha portato alle monete stabili come Dai (DAI) e ai token di utilità come Binance Coin (BNB). Le monete meme, uno dei prodotti di questa innovazione, sono diventate un punto di riferimento nel settore: Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) ne sono un ottimo esempio. Big Eyes Coin (BIG ) vuole imporsi nel settore come quelle che l'hanno preceduta e potrebbe offrire agli utenti profitti fino a 100 volte superiori a quelli dei suoi predecessori.

Panoramica di Dai (DAI)

Dai (DAI) è una stablecoin basata su Ethereum, lanciata nel 2017 e controllata da MakerDAO (un'organizzazione autonoma decentralizzata). Molti veterani della criptovaluta considerano Dai (DAI) la prima criptovaluta DeFi a ricevere un'adozione di massa. Il prezzo di Dai (DAI) è ancorato al dollaro USA e la sua garanzia è fornita da un mix di altre criptovalute. Queste ultime si ottengono quando gli utenti bloccano le loro criptovalute in contratti intelligenti per coniarne nuovi token Dai (DAI). Tuttavia, esistono due tipi di token Dai (DAI) e c'è un'importante distinzione tra di essi. Si tratta del DAI a garanzia singola (SAI) e del DAI a garanzia multipla.

Il Single Collateral DAI (SAI) è una versione più vecchia del token la cui garanzia può essere fornita da una sola criptovaluta. A differenza del Multi Collateral DAI, il SAI non supporta il DAI Savings Rate (DSR). Si tratta di un tasso di interesse per i depositi di token Dai (DAI) che consente agli utenti di risparmiare tenendo i token Dai (DAI). Il tasso di interesse viene deciso tramite votazione su MakerDAO. Multi Collateral DAI è stato rilasciato nel 2019 e supporta garanzie sotto forma di qualsiasi criptovaluta basata su Ethereum.

Come acquistare Dai (DAI)

Gli utenti possono ottenere i token Dai (DAI) bloccando le loro criptovalute nei Maker Vault del Maker Protocol. Il Protocollo Maker conia quindi Dai (DAI) che vengono dati all'utente come prestito. Per recuperare le criptovalute bloccate, gli utenti devono restituire i token Dai (DAI) presi in prestito con la commissione di stabilità applicata. Gli utenti possono anche acquistare i token Dai (DAI) sulle borse centralizzate (CEX) o scambiare le loro criptovalute con i token Dai (DAI) sulle borse decentralizzate (DEX). I token Dai (DAI) sono token standard ERC-20, quindi gli utenti dovranno effettuare il bridge dei loro token prima di poterli scambiare su altri DEX non basati su Ethereum.

Cos'è Binance Coin (BNB)?

Binance Coin (BNB) è stata lanciata nel 2017 ed è la criptovaluta nativa della BNB Chain (precedentemente nota come Binance Smart Chain). Binance Coin (BNB) è stata originariamente lanciata sulla rete Ethereum come token standard ERC-20, ma è stata spostata sulla sua blockchain nel 2019.

Binance Coin (BNB) è stato creato come token di utilità per fornire sconti sulle commissioni di transazione ai suoi utenti, ma da allora il suo utilizzo si è esteso a numerose applicazioni su più piattaforme. Binance Coin (BNB) viene utilizzato per pagare le commissioni di transazione su Binance.com, Binance DEX e BNB Chain. È supportata da diversi fornitori di servizi in tutto il mondo e può essere utilizzata per pagare intrattenimento, viaggi e altri servizi. Può essere utilizzata per acquistare criptovalute lanciate sul Binance Launchpad e può anche essere utilizzata all'interno di applicazioni decentralizzate (dApp) e giochi sviluppati sulla BNB Chain.

Come acquistare Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB) può essere acquistata su qualsiasi CEX o DEX che la supporti. L'acquisto diretto dal CEX o DEX di Binance è l'opzione consigliata. L'Exchange che verrà utilizzato dipende dal fatto che il cliente voglia scambiare altre criptovalute con Binance Coin (BNB) o acquistare Binance Coin (BNB) utilizzando la valuta fiat. A tal fine, gli utenti interessati devono registrarsi e verificare la propria identità sul sito web di Binance. Dopodiché, cliccando sul pulsante "buy crypto" nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, si potranno visualizzare tutte le opzioni disponibili. Si consiglia agli utenti di acquistare prima una stablecoin, come Tether (USDT) o Binance USD (BUSD), prima di utilizzarle per acquistare Binance Coin (BNB).

Binance Coin (BNB) può essere acquistato anche con una carta di debito/credito, attraverso il peer-to-peer trading, un deposito bancario o utilizzando qualsiasi opzione di pagamento di terze parti disponibile. I Binance Coin (BNB) possono essere conservati in un portafoglio personale o nel proprio conto Binance.

Moneta Occhi Grandi (BIG): la Moneta Meme definitiva

Big Eyes Coin (BIG) ha generato molto scalpore su internet fin dal suo lancio. Ma cos'è Big Eyes Coin (BIG)?

Big Eyes Coin (BIG) è una nuova moneta meme ispirata a Big Eyes, la sua mascotte felina. Era stanco di essere visto solo come mite, carino e debole, ma dopo un'avventura in giro per il mondo, si è rassegnato. Ha iniziato a vedere la sua carineria come un punto di forza e non come una debolezza. Si è anche reso conto che gli umani hanno bisogno di aiuto per salvare gli oceani. Big Eyes ha deciso di mettere a frutto la sua carineria e di contribuire alla lotta per salvare gli oceani e tutte le forme di vita al loro interno. A tal fine, verranno effettuate numerose donazioni a enti di beneficenza.

Grazie alle sue caratteristiche speciali, Big Eyes Coin (BIG) è diventata una delle monete meme più chiacchierate nel settore delle criptovalute e si prevede che accelererà l'adozione di sistemi e soluzioni DeFi basati su blockchain. Per raggiungere questo obiettivo, tutte le funzionalità, i sistemi back-end e le piattaforme come Big Eyes Swap semplificheranno il più possibile il processo di trading delle criptovalute. Agli utenti verranno inoltre forniti tutorial e guide per aiutarli a familiarizzare con il trading di criptovalute.

C'è una cosa fondamentale che dà successo alle monete meme e ai progetti crittografici in generale. Si tratta della comunità e Big Eyes Coin (BIG) mette sempre la sua comunità al primo posto. Tutte le notizie su Big Eyes Coin (BIG) arriveranno per prime alla sua comunità e ci saranno regolarmente omaggi di token e NFT ed eventi per mantenere la comunità impegnata.

Cosa sono le monete Big Eyes Coin (BIG)?

Big Eyes Coin ha una dotazione massima di 200 miliardi di gettoni. Il 90% di questi sarà disponibile per la comunità al momento del lancio. Il 70% sarà venduto durante la prevendita al pubblico e il 20% sarà destinato agli exchange. Il 10% finale sarà diviso in due: il 5% andrà in beneficenza e l'altro 5% sarà destinato al marketing. Gli NFT sulla piattaforma saranno soggetti a una tassa del 10%. Il 5% andrà ai detentori, il 4% al venditore originale e l'1% finale andrà in beneficenza. Non ci saranno tasse o commissioni di acquisto/vendita.

Come si può partecipare alla prevendita di Big Eyes Coin (BIG)?

Per acquistare Big Eyes Coin (BIG) è necessario avere installato sul proprio browser un portafoglio supportato come Metamask. Potete anche utilizzare i portafogli supportati da Wallet Connect (si consiglia Trust Wallet). Un browser desktop con Metamask fornirà la migliore esperienza, ma è possibile acquistare Big Eyes Coin (BIG) sul proprio dispositivo mobile. Se si utilizza un dispositivo mobile, è possibile utilizzare Trust Wallet e connettersi utilizzando il browser integrato.

Cliccate su "Connect Wallet" (Connetti portafoglio) e scegliete l'opzione pertinente una volta che il provider del portafoglio selezionato è pronto. Cliccare su "Wallet Connect" per collegare il portafoglio se si utilizza un dispositivo mobile.

Dopo aver configurato il portafoglio, è possibile acquistare Big Eyes Coin (BIG) utilizzando ETH o USDT. Potete anche utilizzare la vostra carta. Per farlo, visitate https://www.moonpay.com/buy per acquistare ETH con la vostra carta. Poi potete acquistare Big Eyes Coin (BIG) direttamente con ETH.

1000 token sono l'importo minimo acquistabile e si consiglia di avere 15 dollari o più di USDT o l'equivalente in ETH.

Non appena la prevendita sarà terminata, tutti i token acquistati potranno essere rivendicati. Prima della fine della prevendita, saranno rese disponibili ulteriori informazioni. A quel punto, visitate il sito https://bigeyes.space/ e utilizzate il pulsante rosa "claim" per richiedere i vostri token.

Le criptovalute come Big Eyes Coin (BIG) non entrano nel settore molto spesso. Big Eyes Coin (BIG) ha a cuore la sua comunità e si batte per una nobile causa. I token guidati dalla comunità sono noti per portare molta ricchezza alla loro comunità e alla beneficenza e Big Eyes Coin (BIG) non fa eccezione. Al 30 agosto 2022, Big Eyes Coin (BIG) aveva raccolto 1.283.579,69 dollari nella prevendita pubblica. Non ci sono segni di rallentamento e Big Eyes Coin (BIG) sarà presto lanciata su Uniswap.

Moneta dai Grandi Occhi (BIG)

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL

Twitter: https://twitter.com/BigEyesCoin