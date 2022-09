Big Eyes è pronto per le grandi mosse e punta ad emarginare AAVE e Solana

I trader di criptovalute hanno fatto un bel giro dall'inizio del 2020. Negli ultimi anni, le criptovalute hanno fatto tendenza per un bel po' di anni. Hanno subito un'impennata dei prezzi e hanno toccato il fondo con una valutazione complessiva di mille miliardi di dollari. Una nuova ondata di criptovalute web3.0 sta offrendo agli utenti il concetto di web3 decentralizzato. Combina la tecnologia blockchain con contratti più intelligenti. Di conseguenza, le monete operano in modo decentralizzato, possedute, create e gestite dalle persone.

L'intero concetto di criptovaluta è quello di consentire agli utenti di effettuare pagamenti e scambi di beni con maggiore sicurezza e libertà e in modo decentralizzato, dove gli utenti potranno ottenere maggiori vantaggi rispetto ai sistemi bancari tradizionali. Il mercato delle criptovalute aumenta e diminuisce di valore. A metà del 2022, il mercato delle criptovalute ha subito un grave crollo e tutte le criptovalute sono crollate del 50%-60% del loro valore. Tuttavia, dal maggio 2022 si sono verificate alcune impennate del prezzo delle monete, ma non c'è stata una crescita importante.

I prezzi di diverse criptovalute sono scesi. In questa situazione, le criptovalute in fase di prevendita possono aiutare a ottenere enormi profitti in futuro. I progetti di prevendita si concentrano oggi su molte nicchie di criptovalute come DeFi, meme e GameFi. Questi sono alcuni dei settori emergenti il cui valore è destinato a salire alle stelle nei prossimi anni.

Le monete meme hanno generato molta attenzione in un breve periodo, solo grazie all'influenza delle celebrità che hanno approvato i tweet. Le monete meme come Dogecoin (DOGE) sono nate come uno scherzo e non hanno alcuna utilità. Tuttavia, hanno ottenuto un'attenzione massiccia grazie al tweet di Elon Musk. Supponiamo che progetti come Big Eyes (BIG) entrino nel settore dei meme.

In questo caso, si prevede che darà più profitti di quanto si possa pensare, in quanto ha una chiara tabella di marcia e offre funzionalità che avvantaggiano gli utenti dal punto di vista finanziario e aumentano il valore della moneta allo stesso tempo. Big Eyes (BIG) non è una normale criptovaluta meme, ma uno dei progetti crittografici più attesi e interessanti in fase di prevendita. La moneta ha il potenziale per salire alle stelle in termini di valore. Sta facendo scalpore su diverse piattaforme di notizie sulle criptovalute grazie alle caratteristiche e alle utilità uniche che offre ai suoi utenti.

Big Eyes (BIG)

Big Eyes (BIG) è un token di utilità decentralizzato a tema felino costruito sulla blockchain di Ethereum con l'obiettivo di espandere l'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi), e una percentuale aggiuntiva della fornitura del token è riservata alla donazione a enti di beneficenza che salvano gli oceani. Questa piattaforma mira a far crescere una comunità che si prende cura dell'ambiente. Big Eyes (BIG) prende il nome da un gatto giapponese dalle caratteristiche irresistibili e la sua comunità ha molto da offrire. Poiché il token è dotato di molte utilità, sarà utilizzato per vari scopi, tra cui l'acquisto di NFT, il trading, lo staking e lo swapping sullo swap Big Eyes.

Si tratta di una nuova aggiunta alle numerose criptovalute meme che già conosciamo. Il team mira a restituire ricchezza alla comunità e a salvare l'oceano. L'obiettivo principale di Big Eyes (BIG) è la distribuzione di ricchezza alla sua comunità attraverso le sue caratteristiche come lo staking, la distribuzione NFT e molte altre. Il team intende contribuire ulteriormente creando un sistema blockchain autosostenibile che utilizzi gli NFT per fornire l'accesso a contenuti aggiuntivi che sostengano il valore di questo progetto. Per far parte di questa straordinaria comunità. Per entrare a far parte di questa straordinaria comunità e acquistare un token, è necessario seguire questi tre semplici passaggi:

Passo 1

Utilizzate uno dei portafogli supportati da Wallet Connect, oppure assicuratevi che Metamask Wallet sia installato sul vostro browser, in modo da rendere la vostra esperienza più piacevole. Si consiglia di acquistare i gettoni dal desktop.

Passo 2

Selezionate l'opzione pertinente dopo aver fatto clic su "connetti portafoglio" una volta che il portafoglio selezionato è stato preparato. Per accedere alle applicazioni dei portafogli mobili è necessario scegliere "Wallet Connect". Sono disponibili tre opzioni:

Acquistare ETH con carta

Acquistare Big Eyes (BIG) con ETH

Acquistare Big Eyes (BIG) con USDT

Fase 3

Una volta conclusa la fase di prevendita di Big Eyes (BIG), potrete richiedere il vostro token Big Eyes. Il team renderà noti i dettagli a breve. Per prima cosa, è necessario visitare il sito principale: https://bigeyes.space/ e toccare il pulsante "claim".

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) è stata lanciata nel gennaio 2017, un sistema di prestito non custodiale decentralizzato basato su Ethereum e open-source che consente agli utenti di prestare, prendere in prestito, guadagnare interessi su criptovalute e incorpora la partecipazione di entrambe le parti attraverso pool di liquidità piuttosto che stabilire un collegamento diretto tra prestatori e mutuatari, diversificando così le opzioni e automatizzando il processo. La sua piattaforma cerca di creare un sistema aperto e trasparente in cui i mutuatari possono prendere in prestito criptovalute pagando tassi di interesse variabili. I prestatori forniscono liquidità al mercato attraverso un reddito passivo sotto forma di interessi. Integrato con contratti intelligenti che gestiscono i fondi e consentono prestiti istantanei, questo protocollo calcola i tassi di interesse in base ai fondi disponibili nel pool e al numero di fondi richiesti dal mutuatario.

Oltre a un'opzione di prestito non collateralizzato, Aave (AAVE) offre "prestiti flash", che non richiedono alcuna garanzia poiché consentono agli utenti di prendere in prestito e restituire beni in un solo blocco di transazioni. Questi prestiti flash sono estremamente utili per l'arbitraggio, lo scambio di debiti e le garanzie. I prestiti flash consentono agli utenti di prendere in prestito grandi quantità di criptovaluta senza fornire garanzie e di restituire i prestiti all'interno delle stesse transazioni (a patto di pagare una commissione di interesse di un blocco). Questo permette alle persone che non dispongono di grandi capitali di fare arbitraggio e di sfruttare le opportunità all'interno di singole transazioni blockchain.

Oltre ai prestiti flash e ad altre funzionalità, questa piattaforma sta sviluppando un gioco non fungibile (NFT) chiamato Aavegotchi. Questa piattaforma consente agli utenti di Ethereum di ottenere prestiti e prestare criptovalute. Gli utenti potranno prestare i loro averi per guadagnare interessi. Aave (AAVE) utilizza un algoritmo per trovare i prestatori da un pool, e si basa su un criterio di casualità invece che di corrispondenza tra individui. La quantità di beni utilizzati all'interno dei pool determina il tasso di interesse del prestito. Un tasso d'interesse elevato verrà applicato se la maggior parte degli asset del pool viene presa in prestito. Vedendo tassi d'interesse elevati, i prestatori saranno in grado di immettere più asset.

Solana (SOL)

Solana (SOL), lanciata nel 2020, è una piattaforma progettata per essere una blockchain smart-contract programmabile per ottenere transazioni elevate senza sacrificare la decentralizzazione. Adottando la flessibilità dell'infrastruttura open-source, è progettata per creare applicazioni decentralizzate (DApps) e un mercato per l'adozione di massa. Utilizza il cluster Solana (un gruppo di validatori che lavorano insieme per mantenere l'integrità del libro mastro per assistere alle transazioni), che è una parte essenziale del suo software. Ogni cluster della piattaforma è un insieme di computer di proprietà individuale che lavorano insieme ma sono in competizione tra loro. Essi contribuiscono all'autenticazione dei prodotti software non attendibili e inviati dagli utenti.

Questa blockchain Layer-1, grazie alla sua interfaccia user-friendly e all'infrastruttura di facile comprensione, offre ai titolari tecnologie computazionali all'avanguardia per gestire migliaia di nodi, consentendo al throughput delle transazioni di crescere proporzionalmente alla larghezza di banda della rete. Inoltre, con l'obiettivo di essere una casa per i servizi, questo protocollo permette agli utenti di fare affari senza bisogno di un intermediario fidato come un broker o una banca. Solana (SOL) utilizza una combinazione di meccanismi di consenso Proof-of-History (PoH) e Proof-of-Stake (PoS) per raggiungere le sue capacità.

PoS protegge la rete, mentre PoH tiene traccia del tempo tra i computer che comunicano, senza che i nodi della rete debbano acconsentire. La Proof-of-History (PoH) ottiene questo risultato creando una registrazione di quando un evento si è verificato in un momento specifico. Questa piattaforma utilizza una versione personalizzata di Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) per il suo meccanismo PoH. Questo protocollo si descrive come una blockchain sicura, decentralizzata, senza permessi e scalabile, in grado di gestire l'intero volume di transazioni della blockchain su una singola catena. Solana (SOL) punta a uno sportello unico, dai pagamenti quotidiani al trading DEX al mercato NFT. I dati del metaverso possono procedere sulla catena principale di una rete senza sharding, layer scaling e bridging.

Verdetto finale

Big Eyes (BIG) è una nuova criptovaluta che ha portato le sue accattivanti mascotte, non si tira indietro e ha un enorme potenziale di crescita del valore. È importante notare che le prevendite sono già iniziate, rendendo questo il momento ideale per acquisire il token ideale per il vostro portafoglio di criptovalute. Solana (SOL) ha molte implementazioni ancora in attesa di essere lanciate sulla versione Beta di Mainnet. È stata accusata di non essere abbastanza decentralizzata. La piattaforma Aave (AAVE) è molto più complicata e potrebbe non essere interessante per i potenziali trader di criptovalute. Inoltre, è molto meno accessibile di altre forme di criptovalute. Per maggiori informazioni su Big Eyes (BIG), visitate il sito web e le altre piattaforme di social media:

